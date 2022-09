Autobusi i shkollës me 27 nxënëse përplaset me kamionin, rrotullohet 50 metra në një kodër

11:03 21/09/2022

Një autobus në Australi është përplasur dhe është rrotulluar 50 metra poshtë një kodre. Brenda autobusit ndodheshin 27 nxënëse të një shkolle private, ku të gjitha vajzat u dërguan me urgjencë në spital.

Një vajzë adoleshente ndodhet në një gjendje të rëndë, ndërsa drejtuesi i kamionit me të cilin u përplas autobusi në një autostradë australiane ka pësuar lëndime të rënda.

Përplasja e tmerrshme ndodhi pasi autobusi goditi kamionin dhe doli nga rruga pranë kryqëzimit Condons Lane në Bacchus Marsh pak jashtë Melburnit në orën 3:15 të mëngjesit të sotëm.

Prindërve të studentëve të Kolegjit Loreto Ballarat iu kërkua nga policia të mos vizitonin vendin e aksidentit por të telefononin Komisariatin e Ballaratit në 03 5336 6000 për më shumë informacion.

Vajzat e tyre kishin pritur me padurim një udhëtim shkollor të vetëm, me autobusin që shkonte për në aeroportin e Melburnit. Ato do udhëtonin në SHBA për të vizituar kampin hapësinor të NASA-s në Qendrën Hapësinore Kennedy në Florida.

Të gjithë të përfshirë në aksident u dërguan në spital, ndërsa pamjet nga aksidenti ishin tepër dramatike ku shiheshin të gjitha valixhet e shpërndara nëpër kodër.

Sipas të dhënave ka vetëm të lënduar dhe jo viktima. /tvklan.al