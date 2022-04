Autobusi që ra në Lanë mund të kthehet në instalacion

15:42 30/04/2022

Dyshime se shoferi humbi kontrollin

“Autobusi i linjës së unazës së vogël vijon të qëndrojë në lumin Lana aty ku përfundoi së bashku me automjetin tip Mercedes Benz pas përplasjes”.

Siç shihet dhe në këtë foto të makinës pas nxjerrjes nga Lana, ajo është bërë copash. Me automjetin e përplasur po lëviznin 2 persona, shoferi Jurgen Rama dhe miku i tij të cilët mbetën të plagosur por pa probleme për jetën.

Por si ndodhi aksidenti?

Tv Klan ka mësuar se pak momente para përplasjes autobusi kishte ndaluar në stacion për të zbritur e marrë pasagjerë. Ndalesa nuk ka qenë në korsinë e dedikuar për shkak se kanë qenë të parkuara disa automjete, por në korsinë e mesit. Sapo ka marrë pasagjerët autobusi ka tentuar të futet në korsinë e shpejtësisë, aty ku dhe është përplasur me automjetin tip Mercedes Benz. Goditja që ka marrë makina ka shkaktuar dhe humbjen e kontrollit nga shoferi, Jurgen Rama i cili me makinën e tij ka bërë disa rrotullime teksa ka përfunduar në Lanë. Pas tij dhe autobusi i cili me vete ka marrë dhe një pemë.

Shoferi i autobusit, 62-vjeçari Muhamet Kyçyku ka thënë përpara oficerëve të policisë se ka humbur kontrollin, megjithatë ka dyshime se ai mund të mos ketë qenë vigjilent në momentin që ka tentuar të hyjë në korsinë e shpejtësisë. Në autobus në momentin e aksidentit ndodheshin 13 pasagjerë, një prej të cilëve mori dëmtime të lehta së bashku me fatorinon dhe shoferin. Autobusi që ra në Lanë mund të qëndrojë aty, kjo dhe pas kërkesës së disa artistëve për ta kthyer atë në një instalacion ndërgjegjësues.

