Automjete pa licensë kalojnë kufirin “nën hundën” e policisë, zgjidhja!

Shpërndaje







21:24 15/12/2023

Lidhur me transportin e udhëtarëve jashtë Shqipërisë me automjete të palicesuar, dy janë institucionet, që duhet të kontrollojnë dhe parandalojnë transportin ilegal.

Policia Rrugore dhe Policia Kufitare duhet të bashkërendojnë veprimet, për të ndaluar këtë fenomen të jashtëligjshëm. Kryetari i shoqatës, Shpëtim Ahmeti, thotë se deputetë e kryetarë bashkish, ndikojnë, që ky treg të mos rregullohet.

Shpëtim Ahmeti: Shërbimi dhe qarkullimi rrugor i cili ka për detyrim të kontrollojë çdo mjet, me udhëtarë, destinacionin ku shkon, nga niset dhe ku përfundon, se kjo punë është e përditshme. Këtu ndodh kur kalon një autobus që është me dokumentacion të rregullt, është me licencë të rregullt, kontrollohet fije e për pe të gjitha. Por një mjet që nuk ka asnjë lloj dokumentacioni për transport të udhëtarëve, i hapet rruga, i kthehen krahët ose ndoshta thonë ka korrupsion. Ka ndërhyrje dhe nga politika. Në qoftë se do dëgjosh, ndonjëherë politikat tek policat ‘këtë lëre se është miku i deputetit, ky është Kryetari i Bashkisë’ dhe të na rrojnë të gjithë këta që vijnë në pushtet. Duan të sulmojnë të ligjshmin dhe të punojë i paligjshmi.

Ekziston edhe një institucion task forcë me rreth 150 punonjës, që duhet të merren me parandalimin e këtij transporti, por kjo strukturë nuk ka funksionuar. Nga ana tjetër mjafton, që të monitorohen kamerat e sigurisë në çdo pikë doganore çdo muaj dhe ky fenomen do të merrte fund.

Shpëtim Ahmeti: Dhe kanë kamera në çdo pozicion dhe miza kalon në kamera. Po të dojë shteti, policinë kufitare dhe policinë e qarkullimit, më kryesoret, mund t’i ndalojë dhe t’i kontrollojë kur të dojë. /tvklan.al