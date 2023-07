Autorët e huaj të mrekulluar nga Shqipëria

23:41 04/07/2023

“Travel Fest Albania” nis edicionin e dytë, 112 filma do të shfaqen në Tiranë, Durrës e Gjirokastër deri më 7 Korrik

Edicioni i dytë i “Travel Fest Albania” ka ngritur siparin në Amfiteatrin e Tiranës. Mes 50 autorëve të huaj, në skenë u ngjitën për të ndarë përshtypjet e tyre regjisorja Iryna Melnyk dhe producenti spanjoll Manuel Ibero, që në këtë festival konkurrojnë me filmin “Debutimi i 5 fshatrave spanjollë”.

Të mrekulluar nga Shqipëria, Melnyk dhe Ibero thanë se Shqipëria është një gur i çmuar, që thjesht duhet zbuluar.

10 produksione, me tematika të ndryshme si: natyra, mjedisi, turizmi, trashëgimia dhe historia u shfaqën në nisje të këtij edicioni të dytë që do të vijojë deri më 7 Korrik, e që do të shtrihet edhe në Durrës e Gjirokastër.

Gjithsej do të shfaqen 112 filma të përzgjedhur. Drejtori i festivalit Pandeli Çeço e vuri theksin te nevoja për mbështetje që ka kinematografia dhe evente të ngjashme me ‘Travel Fest Albania’.

Klan News