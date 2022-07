Autoriteti i Dosjeve përmendi Metën, reagon Berisha: Një akt i shëmtuar i turpshëm i Ramës

Shpërndaje







16:45 27/07/2022

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pasi në shkresën e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, Gentiana Sulaj për kryetaren e Kuvendit te Shqipërisë, Lindita Nikollën, zbulon se zyrtari i profilit të lartë që rezulton të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit, është ish-Presidenti Ilir Meta.

Pas publikimit të këtij lajmi, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përmes një postimi në Facebook, shkruan se “ky është një akt i turpshëm i Kryeministrit Edi Rama”. Në postimin e tij, kryetari i PD-së Berisha shkruan se “ky është një manipulim dhe falsifikim”. Ndër të tjera, Berisha thotë se “me këtë akt Edi Rama kërkon të zbehë vjedhjen me firmën dhe vulën e tij të qindra milionë euro në aferën e inceneratorëve”.

“Një akt i shëmtuar i turpshëm i Edi Ramës!

Pas inaugurimit të monizmit të plotë, Edi Rama, në traditën më të shëmtuar të bllokmenëve hoxhistë, i tmerruar nga opozita, urdhëron fallsifikimin dhe manipulimin e dosjeve dhe sulmoi në një akt hakmarrjeje të verbër, nëpërmjet veglave të tij, ish – Presidentin e Republikës Ilir Meta, duke aluduar se ai paska qenë bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit.

Pa dyshim një fallsifikim dhe manipulim i shpifur ky. Ish Presidenti Meta si parlamentar i është nënshtruar nga viti 1996 deri sot verifikimit periodik si kandidat opozite dhe mazhorance për deputet në Parlamentin e Shqipërisë, nga i cili në të gjitha rastet ai ka rezultuar pa asnjë lidhje me policinë sekrete.

Me këte sulm të ulët dhe amoral Edi Rama përpiqet të vendosë në harresë firmën prej xhelati të Kristaq Ramës në varjen e poetit Havzi Nela dhe pushkatimin e qytetarëve të tjerë të pafajshëm.

Me këtë sulm Edi Rama përpiqet të krijojë tymnajë për vjedhjet e tij të tmerrshme gjatë 23 viteve në pushtet si kryetar bashkie dhe kryeministër, ai përpiqet të sfumojë akuzën për 200 milionë euro të fshehura prej tij në bankat offshore të denoncuara në Raportin e OSBE – së në vitin 2014, për të cilin heshti si fije bari.

Me këtë akt të ulët Edi Rama kërkon të fusë në thes sarajet e tij në Surrel të ndërtuara në një kohë kur kishte të deklaruara në ILDKP vetëm 3800 marka gjermane dhe 400 mijë lek. Ai kërkon të fusë në thes pallatin 5 katësh në pajë të ndërtuar pa asnjë faturë tatimore, ndërtimore, doganore, bankare.

Me këtë akt të ulët Edi Rama, i damkosur tashmë si hajduti më i madh në tërë historinë e shtetit shqiptar, kërkon të zbehë vjedhjen me firmën dhe vulën e tij të qindra milionë euro në aferën e inceneratorëve, kërkon të errësojë mega aferat prej miliarda euro të Butrinit, Portit të Durrësit dhe me të ashtuquajturit investitorë strategjikë, me PPP, koncesionet me tenderat sekret etj etj.

Duke dënuar me forcën më tē madhe këtë akt amoral, e siguroj Edi Ramën se asgjë nuk do të shpëtojë ty dhe vjedhësit e tu të ekipit tënd ‘Hajnia‘, nga gjykimi publik popullor.“, ka shkruar Sali Berisha në Facebook.

Në shkresën zyrtare që Televizioni Klan ka parë, në të cilën kërkohet ndryshimi i ligjit, thuhet se ky autoritet e ka konfirmuar këtë fakt, pas një denoncimi që ka ardhur pranë tij./tvklan.al