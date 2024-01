Ava DuVernay rrëfen historinë e “Origin”

14:54 21/01/2024

Regjizorja: Një kërkim emocional, eksploron përvojat e njerëzve me ngjyrë

Për regjisoren fituese të çmimit Emmy dhe të nominuar për Oskar, Ava DuVernay, krijimi i filmit biografik “Origin” ishte një kërkim emocional që e ndihmoi atë të lidhej me Isabel Wilkerson, autoren e librit mbi të cilin u bazua.

Libri i Wilkerson 2020, “Kasta: Origjina e pakënaqësive tona”, e përcakton racizmin në Shtetet e Bashkuara si një aspekt të një sistemi më të madh kaste racore. Wilkerson përshkruan kastën një hierarki artificiale që e ndan shoqërinë në klasa shoqërore.

Duke u nxjerrë nga libri jo-fiction i Wilkerson, veçoria narrative e DuVernay eksploron se si përvojat e njerëzve me ngjyrë në Amerikë lidhen me sistemet e kastës në Indi dhe Holokaustin në Gjermani. Edhe pse ajo nuk beson se pabarazia do të zgjidhet në brezin e saj, ajo beson se nxjerrja e mesazhit atje përmes filmit të saj dhe mjeteve të tjera mund të shkaktojë një ditë një ndryshim në univers drejt drejtësisë.

Në film luajnë një kast i gjërë aktorësh të rinj. Filmi u shfaq në kinema më 19 Janar.

