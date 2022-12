“Avatar 2” siguron 1 miliardë dollarë fitime

16:12 29/12/2022

Vetëm 14 ditë që nga publikimi tij në mes të dhjetorit

Vazhdimi i shumëpritur i James Cameron “Avatar” është bërë filmi i vitit 2022 që ka arritur shitjet globale prej 1 miliard dollarësh në arkë në vetëm 14 ditë që nga publikimi i tij në mes të dhjetorit, sipas faqes së internetit të industrisë Variety.

“Avatar: The Way of Water” ka lënë pas “Top Gun: Maverick” që iu deshën 31 ditë në maj për të arritur fitimet historike në arkë dhe “Jurassic World Dominion”, i lançuar në Qershor, që zgjati më shumë se katër muaj, sipas Variety.

Në vitin 2021, “Spider-Man: No Way Home” zgjati vetëm 12 ditë. Vetëm gjashtë filma në histori kanë fituar vlerën prej 1 miliardë dollarësh në dy javët e para të publikimit.

Parashikimet e para fundjavës kërkonin të paktën një shifër prej 140 milionë dollarësh për kthimin e Cameron-it në dekadën e fundit në historinë e njerëzve blu, Na’vi në një hënë të quajtur Pandora dhe deri në 500 milionë dollarë në mbarë botën. Ekspertët thanë se ishte shumë herët për të gjykuar nëse filmi do të kompensonte kostot e tij masive.

Filmi u publikua 13 vjet pasi pjesa e parë mahniti audiencën me teknologjinë 3D. “Avatar” origjinal mbetet kampioni i të gjitha kohërave me 2.9 miliardë dollarë shitje globale. Në “The Way of Water”, aktorët Sam Worthington dhe Zoe Saldana kthehen si Jake Sully dhe Neytiri 10 vjet më vonë, tani prindër të pesë fëmijëve. Jeta e tyre ndërpritet kur Sky People, me emrin Na’vi kthehen për të ndjekur Jake.

Klan News