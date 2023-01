“Avatar” thyen rekorde fitimesh në mbarë botën

Shpërndaje







21:38 02/01/2023

“Avatar” po thyen rekorde shikueshmërie në mbarë botën.

Sipas raportit të Deadline, filmi i James Cameron i ka kaluar 1.38 miliardë dollarë nga shitjet e filmit në tregjet ndërkombëtare.

Është fakt i padiskutueshëm që ditët festive të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri nxitën shumë njerëz të vizitojnë kinematë dhe të shijojnë këtë film. Në arkat e SHBA-së, filmi theu një rekord të Vitit të Ri pasi arriti performancën e tretë më të mirë në historinë e kinemasë, duke thyer rekordin e Spider-Man “No Way Home” për atë ditë.

Siç zbuluan shkrimtarët e filmit ” The Way of Water” ishte një film aq i gjatë sa që pjesë të tij u prenë për të formuar Avatar 3. I përkushtuar ndaj ekskluzivitetit të Avatarit, James Cameron së fundi dorëzoi skenarin për Avatar 4 dhe drejtuesit e Disney ishin të habitur nga rezultati. Gjithashtu u njoftua se Avatar 5 do të ketë një ndryshim të plotë të pamjes, pasi historia do të transferohet nga Pandora në Tokë.

Sipas informacioneve të The Hollyëood Reporter, shuma aktuale që është dashur për të xhiruar vazhdimin e James Cameron varion nga 350 deri në 400 milionë dollarë./tvklan.al