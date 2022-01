Avioni bie mbi shina, policët shpëtojnë mrekullisht pilotin (Kujdes, pamje të rënda)

13:06 10/01/2022

Policët në Los Angelos, SHBA kanë arritur të shpëtojnë mrekullisht një pilot nga një avion i cili ishte rrëzuar disa sekonda para se të goditej nga një tren që po afrohej.

Videoja dramatike tregon tentativën e policisë për të nxjerrë njeriun nga avioni, i cili ishte detyruar të bënte ulje emergjente mbi shinat e trenit.

Sipas mediave lokale, piloti, i cili ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore ndodhet në gjendje të qëndrueshme shëndetësore.

Departamenti i Policisë në Los Angelos vlerësuan “heroizmin” dhe “ veprimet e shpejta” të efektivëve të policisë që “i shpëtuan jetën” pilotit.

Klan News

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo