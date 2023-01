Avokatët e Arlind Gjokutaj: Prokuroria nuk e ballafaqoi me provat Sekretarin e Përgjithshëm të MF

Shpërndaje







22:45 11/01/2023

Avokatët Genci Gjokutaj dhe Sokol Hazizaj, të cilët përfaqësojnë Sekretarin e Përgjithshëm të Ministrisë së Financave Arlind Gjokutaj i cili u arrestua pasditen e së mërkurës për shpërdorim detyre, akuzojnë prokurorin e çështjes se ka bërë shkelje.

Përmes një deklarate në Facebook, avokatët thonë se Prokuroria nuk bëri asnjë ballafaqim të Arlind Gjokutajt me provat për këtë hetim, por kërkoi menjëherë masën e sigurisë arrest në burg.

“Në lidhje me njoftimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë sa i përket kërkesës së saj për caktimin e masës së sigurimit “arrest ne burg” për shtetasin Arlind Gjokutaj me detyrë Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Financave, në cilësinë e mbrojtësve të tij ligjorë bëjmë me dije si më poshtë:

Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë në shkelje flagrante të dispozitave ligjore Kushtetuese dhe të Kodit të Procedurës Penale që kanë të bëjnë me sigurinë juridike, garantimin e një procesi të rregullt ligjor dhe të drejtat e shtetasve për moscënimin e lirisë personale pa një garanci të tillë ka kërkuar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë caktimin e masës së sigurimit “arrest në burg”. Kjo kërkesë e Prokurorit të çështjes është bërë pa e pyetur dhe pa e ballafaquar qoftë edhe një herë të vetme me shtetasin në fjalë me provat që Prokuroria mendon se përbëjnë akuzë.

Njoftimi i Prokurorisë pas caktimit të masës së sigurimit “arrest në burg” brenda ditës është një praktikë e paprecedentë, tejet shqetësuese për standartet elementare të një shteti të së drejtës dhe bëhet për protagonizëm jo për drejtësi nga nje prokurori e lodhur dhe me një reputacion skandaloz për zvarritje çështjesh!

Këtë e provon fakti se njoftimi i Prokurorisë përmban elementë penalë të pavërtetë që nuk i përkasin procedurës administrative si objekt i këtij hetimi me qëllim krijimin e një opinioni të rremë dhe trysnimin e gjykatës!

Çështja në fjalë është një proces administrativ civil që nuk ka të bëjë fare me dispozitat e Kodit Penal dhe nuk bëhet fjalë për asnjë lloj korrupsioni apo abuzimi me detyrën nga një individ i respektuar si një zyrtar i pakompromentueshëm i shtetit. Ajo në vetvete përbën ekzekutimin e një titulli ekzekutiv pa asnjë lloj përfitimi material apo çdo lloj favori tjetër.

Duke qenë të vetëdijshëm mbi procedurën e rastit konkret e cila është në përputhje të plotë me ligjin i bëjmë thirrje medias që në funksion të informimit objektiv të publikut të investigojë rastin konkret dhe të mos bjerë pre e njoftimeve të pavërteta dhe keqpërdorimit të detyrës nga prokurori i çështjes! Ky rast është këmbanë alarmi jo për të korruptuarit po për këdo që ushtron detyrën me korrektesë dhe prokurori në fjalë nuk meriton as diplomën, jo më funksionin që i është besuar.

Duke qenë të gatshëm për të bërë gjithçka për sqarimin në mënyrë objektive të çështjes në fjalë Ju falenderojmë”, thuhet në reagimin e dy avokatëve mbrojtës.

Arlind Gjokutaj së bashku me zyrtarin tjetër të Ministrisë së Financave Fatmir Hoxha dhe përmbaruesin Alban Ruli u arrestuan pasi do t’i jepnin qytetarit Ilir Thana 1.2 milionë Euro duke e trajtuar si pronar objekti pa qenë në këtë status. /tvklan.al