Avokati: Balili nuk i është shmangur drejtësisë

Avokati i Kelmend Balilit, në një prononcim për gazetarët tha se klienti i tij nuk i është shmangur asnjëherë drejtësisë. Sipas tij, ai është vetëdorëzuar për t’u përballur me drejtësinë, tani që hetimet janë drejt fundit. Avokati Theodhori Sollaku u shpreh se provat janë të dyshimta dhe nuk ka asnjë dëshmitar apo bisedë të përgjuar.

“Klement Balili është vetëdorëzuar në polici për të përballur me akuzën që është ngritur ndaj tij. Është e vërtetë që ka qenë në kërkim policor, por duhet të jemi të ndërgjegjshëm që në momentin e daljes së urdhrit të arrestit, megjithëse nuk kishte asnjë provë, trysnia ka qenë shumë e fortë për ta arrestuar. Prokuroria, dy vjet më parë ka kërkuar prova nga Greqia, sepse dosja nuk kishte prova, megjithëse kishte urdhër arresti. Tani që erdhi letër porosia e plotësuar me akte proceduriale dhe hetimet janë drejt përfundimit, shtetasi Klement Balili vendosi të dorëzohej, sepse ç’do bënte këto dy vjet. Shteti do paguante ushqimin, fjetje do mbante policë për ta ruajtur në burg. Edhe kjo duhet marrë në konsideratë, sepse kostoja e një të burgosuri është 50 euro në ditë, që i thonë gati 50 mijë euro. Megjithëse kjo është dytësore”.

“Një gjë po ju them, që shtetasi Kelment Balili nuk i është shmangur asnjëherë drejtësisë sepse gjatë dy vjetëve drejtësia shqiptare nuk ka kryer asnjë veprim procedurial”, tha Sollaku.

Avokati tha më tej se “është e vërtetë që këto ditët e fundit është negociuar midis policisë dhe familjarëve dhe sot u gjetën modalitetet për t’u dorëzuar”, ndërsa shtoi se të vetmet garanci që klienti i tij ka marrë janë ato ligjore.

I pyetur nëse do të kërkohet gjykim i shkurtuar, avokati tha: “Ne do jemi në përfundim të procedurës së fazave të hetimit. Do të njhemi me aktet përfundimtare që ka prokurori dhe këtu do jemi në seancat në vazhdim. Gjatë gjykimit të themelit do shohim si do ecë çështja. Megjithatë mund t’ju them që dosja është në atë gjendje që ka qenë para dy vjetëve. Provat janë të dyshimta. Nuk ka asnjë implikim nga asnjë dëshmitar. Nuk ka asnjë bisedë telefonike të përgjuar. Pretendohet që një numër grek i përket Balilit, ndërkohë, si në Shqipëri dhe në Greqi, kush blen një numër telefoni identifikohet me kartë identiteti, apo me pasaportë dhe në këtë aspekt do thosha që akuza ngelet e dyshimtë”./tvklan.al