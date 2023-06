Avokati i muxhahedinëve, Genc Gjokutaj: Policia ka përdorur dhunë

13:17 20/06/2023

Avokati i muxhahedinëve, Genc Gjokutaj në një prononcim për gazetarin e Klan News, Besar Bajraktaraj pretendon se policia ka përdorur dhunë.

Avokati Gjokutaj thotë se janë rreth 40-45 të plagosur dhe 1 viktimë teksa shton se pritet ekspertiza mjeko-ligjore mbi shkakun e vdekjes së banorit të kampit të muxhahedinëve në Manzë të Durrësit.

Genc Gjokutaj: Kur kanë ardhur këtu, policia ka përdorur dhunë, siç konfirmojnë drejtuesit e MEK, janë thyer dyer, është përdorur gaz lotsjellës. Si pasojë e kësaj, ka edhe 1 të vdekur dhe disa të plagosur. Ka edhe dëmtime në ballë. Është goditur me sende të forta, me grushta dhe me shkelma dhe ai ka vdekur. Pritet ekspertiza mjeko-ligjore. Ka një pretendim të policisë që nuk është ushtruar dhunë. Thuhet që policia ka vepruar në mënyrë të dhunshme. Jemi në pritje të mjekësisë, e cila do të jepë fjalën e fundit mbi shkakun e vdekjes. Duhet të jenë diku tek 45-50 persona të plagosur. Personi i vdekur është këtu në ambulancë./tvklan.al