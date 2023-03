Avokati merr 15 mijë Euro dhe zhduket ditën e gjyqit

21:06 01/03/2023

Emisioni “Stop” në Tv Klan denoncon sonte rastin e marrjes së 15 mijë Eurove nga një avokat dhe ky i fundit më pas u zhduk.

Bëhet fjalë për avokatin Artan Gjuzi, për të cilin “Stop” ka transmetuar disa raste me mashtrimet e tij dhe qytetarët vazhdojnë të kërkojnë mbrojtjen ndaj tij.

Veli Xhelali dhe Xhevrie Beçi, prindërit e Mateo Xhelilit dhe Izmir Beçit, dy shokë që u kapën duke transportuar dy shtetas marokenë, denoncojnë avokatin se u mori paratë e nuk u dha mbrojtje fëmijëve të tyre. Gjykata i dënoi ata me nga 3.4 vjet secilin.

Avokati Gjuzi u kërkoi 7500 Euro për mbrojtjen dhe 7500 Euro për ditën e vendimit të gjykatës, me pretendimin se ata nuk do të dënoheshin.

Veli Xhelali: Jam babai i Mateo Xhelalit. Ai është dënuar nga Gjykata e Gjirokastra për transport për 2 marokenë nga Gjirokastra drejt Tiranës. Është dënuar 3.4 vite burg. Problemi është te avokati se na ka mashtruar, mbrojtjen na i mori Artan Gjuzi për t’i nxjerrë nga burg. Na i la gjyqin përgjysmë. Me kontratë noteriale na tha 7500 Euro në fillim dhe 7500 Euro në fund kur të dalë nga dera e burgut. I kemi dhënë 15 mijë Euro. Ai nuk erdhi fare në gjyq, bëri dorëheqje.

Xhevrie Beçi: Jam nëna e Izmir Beçit, çunin e kam 30 vjeç, më është kapur në Gjirokastër për klandestinë. Edhe ai është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg.

Por avokati nuk u shfaq fare në gjykatë dhe djemtë u dënuan. Artan Gjuzi mori 15 mijë Euro edhe pse kishte nënshkruar një deklaratë noteriale, ku thuhej se nëse avokati nuk i përmbahej premtimeve, do të kthente paratë.

Veli Xhelali: Pas deklaratës noteriale të Nëntorit, na bën edhe një deklaratë me shkrim dore për të shtyrë afatin. Na i mbushi mendjen. Pas kësaj, bëri akt noterial tjetër për të na shtyrë afatin e dhënies së lekëve. Muaj për muaj na ka shtyrë. Për Vitin e Ri më tha do të t’i jap se s’bën, kaloi Viti i Ri edhe paratë me sy nuk i shikojmë. Aktet noteriale i kam paguar unë.

Veli Xhelali dhe Xhevrie Beçi tregojnë se u munduan ta kontaktonim avokatin, por ai shmangej e fshihej.

Veli Xhelali: Ditën e gjyqit i ka çuar prokurorit të Gjirokastrës mesazh, i ka thënë bëj dorëheqje se një nga ata çunat nuk është përgjigjur në pagesë. Ne paratë ja kishim dhënë.

Xhevrie Beçi: Më thotë rri pa merak se lekët e tua do t’i marrësh. Kemi shkuar gjithëkund duke e kërkuar edhe do t’ua kthej, mos u mërzisni, do t’ua kthej sot, nesër, pasnesër. Unë personalisht nuk e kam takuar më.

Veli Xhelali: I kam bërë denoncim në polici, më kanë thënë me këtë noteri që ke ti ik hap gjyq, s’ka punë policia. Nuk i jam drejtuar gjykatës, erdha te Stop.

Veli Xhelali: Duam paratë të na kthehen mbrapsht siç ja kemi dhënë. Fëmijët na mbetën në burg, dorëheqje bëri, duam paratë siç ja kemi dhënë të na i kthejë.

Xhevrie Beçi: Të zbatojë aktin noterial që ka bërë, të më kthejë lekët se çuni po më vuan dënimin.

