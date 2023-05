Avokatja: Më janë mbushur sytë me lot kur në Kosovë dëgjova emrat e dy vajzave binjake, Presheva dhe Janina

18:28 13/05/2023

Këtë të Shtunë në programin “Rudina” në Tv Klan është folur mbi vendosjen e emrave në Shqipëri, kuptimin dhe përhapjen e tyre. Avokatja Margarita Kola ka theksuar se në shumë vende emrat vendosen si një shprehje kundër asimilimit. Për ta shpjeguar më saktë, ajo u ndal te Kosova.

Kola tha se ka marrë një emocion të veçantë kur në Kosovë ka dëgjuar emrat e dy motrave binjake, Presheva dhe Janina.

Margarita Kola: Po ta shihni në Kosovë ka më shumë emra shqiptarë, shqiptarë që kanë kuptim në kulturën shqiptare.

-Po pra, reflektojnë historinë shqiptare.

Margarita Kola: Në Kosovë për shumë kohë ka qenë ajo ndjenja e mos asimilimit, e kundërshtimit të asaj që ty duan të ta marrin dhe kjo shprehje edhe në identitetin, për emrat. Mua më janë mbushur sytë me lot kur në vitet e para kur është hapur Kosova dhe unë pata fatin të jem profesoreshë për shumë vite në Kosovë, kur kam dëgjuar se dy vajzave binjake, njërës i thërrisnin Presheva dhe tjetrës Janina. Jam emocionuar vërtet!

Zyhdi Dervishi: Ka dhe me emër Vlora.

-Po edhe Saranda, ishte një zonjë që e përmendi si një emër të çuditshëm.

Margarita Kola: Kam pasur studentë në klasë me emrin Berati dhe sa herë e ngrija në mësim Berati. Por, më tingëllonte bukur.

Zyhdi Dervishi: Këto emra kanë një problem të madh, në vitet e luftës ka funksionuar Insitituti i Shkencave. Këto emra me përmbajtje të tillë si Kruja, Dibra, Shkodra, Vlora, Berati janë problematikë sipas tyre dhe për mua kanë të drejtë. Sepse ky personi mund të bëhet i mirë dhe nderon emrin Vlora, ose mbiemrin Vlora. Po përshëmbull mund të bëhet dhe hajdut kuajsh, ka problem. Mirë është të mos bëhen as emra e as mbiemra toponime. Kanë probleme. E vodhi Vlora, nëpër letra Vlora është një farë përdhosje. Një person akuzohet për krime monstruoze dhe ka mbiemrin Kruja. Kruja e Skënderbeut!/tvklan.al