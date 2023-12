Avokatja tregon rastin e pazakontë: Gruaja në lidhje zyrtare me 2 persona njëkohësisht lind fëmijë, kush e ka atësinë?

10:59 13/12/2023

Në karrierën e saj si avokate divorcesh, Anxhela Lami veçon një rast që i ka lënë mbresa. Avokatja thotë në “Aldo Morning Show” në Tv Klan se është përfshirë emocionalisht pasi nuk është një situatë që ndodh ta shohësh shpesh.

Një vajzë ka patur lidhje paralele me dy persona njëkohësisht. Me njërin prej tyre ka kryer fejesën ndërsa me tjetrin është martuar. Ajo ka mbetur shtatzënë dhe nuk dihet ende cili është babai.

Anxhela Lami: Është një rast që nuk ka shumë që ka ndodhur dhe që unë e kam ende në proces. Është një rast shumë delikat duhet thënë, aq sa të bën të përfshihesh për t’i qëndruar vajzës pranë sepse është vajzë personi që ka ardhur pranë zyrës.

Aldo: Edhe personalisht.

Anxhela Lami: Po, patjetër por është edhe rast disi i çuditshëm, jo se nuk ekzistojnë marrëdhëniet paralele në Shqipëri, patjetër që ka mjaftueshëm të tilla por nuk thuhen me zë të lartë.

Aldo: Tradhtia le të themi.

Anxhela Lami: Është disi më shumë se tradhti.

Aldo: Vajza, çfarë ka bërë?

Anxhela Lami: Vajza ka patur dy marrëdhënie paralele me njërin prej djemve kishte vendosur të bënte fejesën që ne e kemi njohje zyrtare në familje.

Aldo: Një drekë apo darkë me prindërit, po.

Anxhela Lami: Kishte disa kohë e fejuar, ndërkohë kishte një marrëdhënie paralele e cila patjetër, ndoshta jo në kushte të mira psikologjike apo patjetër që jo në kushte normale, shkoi drejt martesës me djalin tjetër.

Aldo: Pra u fejua me dikë dhe u martua me dikë tjetër.

Anxhela Lami: Po, ndaj them që është rast i çuditshëm dhe është marrëdhënie paralele.

Aldo: Mos më thuaj që ka qenë shtatzënë!

Anxhela Lami: Po.

Aldo: Ishte shtatzënë vërtet?

Anxhela Lami: Po, ishte shtatzënë.

Aldo: Me kë?

Anxhela Lami: Në fakt kjo ende nuk është vërtetuar, ligjërisht të paktën.

Aldo: Po mirë kjo ka zgjidhje.

Anxhela Lami: Patjetër që ka zgjidhje, por nuk është nga ato rastet që ndodh kaq rëndom le të themi sepse të kesh dy marrëdhënie zyrtare për sa kohë unë fejesën e zyrtarizoj duke qenë se në Shqipëri e kemi traditë, të kesh dy marrëdhënie zyrtare nuk është rast që e dëgjon përditë dhe është rast që realisht të prek, sidomos kur e takon vetë personin, natyrisht që të prek.

Avokatja Lami shton se fëmija ka ardhur në jetë dhe sipas vendimit të gjykatës do njihet babai i vërtetë. Të dy djemtë e përfshirë në këtë ngjarje janë të gatshëm që t’i njohin atësinë fëmijës dhe kanë shprehur mbështetjen e tyre./tvklan.al