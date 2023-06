Baba në moshën 83-vjeçare, Al Pacino flet për herë të parë

15:40 07/06/2023

Al Pacino ka dhënë deklaratën e parë lidhur me lajmin se do të bëhet baba sërish në moshën 83-vjeçare. Aktori i cili ka edhe tre fëmijë të tjerë me dy gra të ndryshme, qartësoi edhe rëndësinë që ka për të shtatzënia e partneres 29-vjeçare për shkak se vjen në një moshë të thyer.

“Është shumë e veçantë. Gjithnjë ka qenë. Unë kam shumë fëmijë. Por është shumë e veçantë në këtë kohë”, tha Pacino ndërsa një fotograf e pyeti si ndihej që do të bëhej baba.

Në videon e publikuar nga “Daily Mail”, ylli i kinemasë thotë se nuk e di ende se cilës gjini i përket fëmija.

Me këtë deklaratë, Pacino i dha fund zërave që qarkullojnë sipas të cilëve aktori ishte “i mërzitur” për shtatzëninë e Noor apo se “marrëdhënia kishte përfunduar kohë më parë”.

Burime të tjera për “Daily Mail” janë shprehur se ai u “habit” nga lajmi por “s’mund të ishte më i lumtur” për faktin që do të bëhet sërish baba./tvklan.al