Babai i Arjan Gosës: Nuk prisnim hakmarrje!

18:14 23/05/2023

78-vjeçari: Mendonim se gjithçka ishte mbyllur më 29 Mars

Familja Gosa nuk priste hakmarrje. Babai i Arjan Gosës i tha policisë se nuk mendonin që ngjarja e 29 Marsit do të vazhdonte. 78-vjeçari në dëshminë e tij ka treguar të gjithë dinamikën e vrasjes. Ai ishte i ulur bashkë me djalin jashtë lokalit, për të parë ndeshjen Napoli-Inter.

“Nuk prisnim që ata do të hakmerreshin, prandaj nuk ruheshim. Ishim ulur jashtë, pasi pijmë cigaren. Ishim kthyer me shpinë nga rruga dhe po shikonim futboll. Nuk e pamë fare, vetëm kur plasi arma. Ktheva kokën dhe pashë qe Arjani u këput dhe një person që doli me vrap.”

Klan Neës ka mësuar se autori i dyshuar Habib Rexha e kishte blerë para pak ditësh makinën “Volksëagen”, me të cilën u largua pas krimit. Por mjeti figuron i regjistruar ende nën pronësinë e shitësit pasi nuk ishte bërë akti noterial. Këto fakte janë mësuar pas marrjes në pyetje të pronarit nga Kavaja.

Dyshohet se 31-vjeçari u largua drejt Durrësit, por nuk përjashtohet mundësia që ai të fshihet në vendlindjen e tij, në Kukës, apo të ketë kaluar ilegalisht drejt Kosovës.

Policia ka vendosur 10 mijë euro shpërblim për cilindo që jep informacione të vlefshme për vendodhjen e tij ndërsa është në negociata me familjen Rexha për të bërë të mundur dorëzimin e tij. Dy ditë pas ngjarjes, Klan Neës mëson se ka patur telefonata nga qytetarët, por që nuk kanë dhënë informacione të vlefshme.

Dy familjet nuk kanë kërkuar mbrojtje nga policia, por është urdhëruar patrullim pranë banesave të tyre. Atentati ndaj Arjan Gosës ndodhi 300 metra larg nga vendi ku mbeten të vdekur: vëllai i tij Edmond Gosa dhe Altin Rexha.

