Babai ndërroi jetë në moshën 39-vjeçare, Elvina: Nuk dolëm nga shtëpia për 40 ditë

20:31 30/10/2023

Në puntatën e radhës të “3 Ditë me 5 Yje” protagonistja është Elvina e cila do të shijojë ‘arratisjen’ me rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Ajo është nënë e dy fëmijëve, jeton në një shtëpi të vogël me familjen e saj por thotë se brenda saj ka shumë dashuri.

Duke folur për dashurinë, Elvina rrëfen edhe njohjen me bashkëshortin, Fatmirin. Biseda mes saj dhe moderatorit Ardit Gjebrea rrjedh natyrshëm gjatë darkës që konsumojnë dhe Elvina ndan edhe momente të forta e vendimtare në jetën e saj.

Ardit Gjebrea: Si e gjete dashurinë tënde?

Fatmir: Kishim një ditëlindje, ajo ishte e ftuar me shoqet e veta dhe unë me shokët e mi.

Elvina: Ai më pa i pari dhe nuke di nga e ksithe gjeutr numrin tim. Më tha që “të ftoj për një kafe”.

Ardit Gjebrea: Ti e mbajte mend?

Elvina: Për momentin e kisha harruar. I thashë jo, më vjen shumë keq por nuk mundem dot. Kështu kam ndenjur 3 muaj ose 4 muaj, nuk i kam dalë për të pirë kafe.

Ardit Gjebrea: Ai ka insistuar në këto 3-4 muaj?

Elvina: Çdo ditë më ndiqte nga mbrapa.

Ardit Gjebrea: Vërtet?

Elvina: Po.

Ardit Gjebrea: Po ti?

Elvina: Fare!

Ardit Gjebrea: Kriminele dashurie!

Elvina: I thirra vetes një moment dhe i thashë dale njëherë se ky njeriu ka 4 muaj nuk u mërzit njëherë. Pse mos të dal të pi një kafe?

Fatmir: Pastaj më pëlqeu sinqeriteti, që ishte një vajzë e dashur dhe korrekte.

Elvina: “Dua të martohem me ty”, më tha që ditën e parë.

Ardit Gjebrea: Që ditën e parë, po ai s’të njihte ty.

Elvina: Po s’më njihte pra, hë! Ndërkohë që shtëpia ime…

Ardit Gjebrea: Nuk donte.

Elvina: Jo. Mami dhe prindërit e babait se babai im nuk është, ka ndërruar jetë në moshë shumë të re.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç?

Elvina: Gati 39 vjeç. Babai më ka pësuar një infarkt dhe jam rritur me mamin dhe vëllain e vogël.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe ti kur ndërroi jetë babi?

Elvina: Isha 11 vjeç.

Ardit Gjebrea: E kujton?

Elvina: E kujtoj momentin kur jemi mbyllur 40 ditë pa dalë nga shtëpia fare.

Ardit Gjebrea: Nuk dole fare nga shtëpia?

Elvina: Një dhimbje e pafund dhe i dhashë vetes një qëllim, i thashë “dëgjo Elvina, jashtë është luftë dhe ti duhet të dalësh, kaq”. Edhe ia kam dalë, Ardit.

Ardit Gjebrea: Jam shumë i lumtur për ty.

Elvina: Ndaj jam sot këtu, se ia kam dalë./tvklan.al