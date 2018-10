“Babalja”, reagon Ministri Xhafaj: Çështja i takon drejtësisë

Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, vëllai i të cilit akuzohet si i përfshirë në trafik droge në videon e publikuar nga PD, të njohur ndryshe si “Babalja”, ka folur të enjten lidhur me zhvillimet e fundit në këtë çështje.

Lidhur me akuzat e Fredi Alizotit, se kishte qenë Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, ai i cili e kishte dërguar në Prokurori, Xhafaj tha se i takon Prokurorisë dhe gjykatave të japin verdiktin.

“Nuk do të preferoja të bëja një koment për këtë çështje, se boll kam bërë komente për këtë, edhe për një arsye fare të thjeshtë që kjo është një çështje që i takon drejtësisë. Unë besoj se kam kulturën e nevojshme, politike, institucionale dhe ligjore që të respektoj në çdo rast autoritetet e drejtësisë dhe vendimmarrjet e tyre. Për sa i përket çështjes që është duke u përfolur kaq gjatë dhe që është bërë temë dite, është një çështje që besoj që është në një hetim të plotë nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. U takon atyre dhe më pas gjykatës që të japin verdiktin rreth kësaj çështjeje.”

Teksa fliste në krah të autoriteteve gjermane, Xhafaj tha se ai ka zgjedhur partnerët e duhur për luftën kundër krimit, ndërsa PD ka zgjedhur të baltose punën e policisë me partnerë “llumin e këtij vendi”.

“Përsa më përket mua, dua të them se unë jam Ministër i Brendshëm, jam në këtë detyrë vetëm me një qëllim, t’u shërbej qytetarëve të vendit tim. Jam i fokusuar në përgjegjësitë e mia, jam i fokusuar në atë që është tejet e rëndësishme, në luftën kundër krimit të organizuar në veçanti. Dhe në këtë proces kam përzgjedhur, besoj instrumentet e nevojshëm, një ndër të cilët është edhe operacioni “Forca e Ligjit” dhe Task Forca. Besoj se kam përzgjedhur edhe partnerët e duhur, ndër të cilët padyshim edhe shumë të rëndësishëm për ne në këtë partneritet janë partnerët gjerman me të cilët jemi sot këtu. Pala tjetër ka zgjedhur një rrugë tjetër që është rruga që t’i dali në krahë krimit me faktin duke sulmuar Policinë. Me faktin duke sulmuar operacionet që strukturat janë angazhuar në luftën kundër krimit të organizuar dhe kanë zgjedhur instrumente sipas meje të gabuar për ta baltosur të gjithë këtë punë dhe për fat të keq kanë zgjedhur dhe partnerë të gabuar, kanë zgjedhur llumin e këtij vendi.” /tvklan.al