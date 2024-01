“Babi përse e bëre?”, 8-vjeçarja dëshmoi ngjarjen e rëndë! Detaje nga vrasja e shqiptares në Amerikë

20:26 30/01/2024

Dhunë, vrasje dhe rrëmbim! Policia zbulon kronologjinë

Disa agjenci ligjzbatuese amerikane u përfshinë në ngjarjen e rëndë që nisi orët e para të së hënës në Largo të Floridas, atje ku shqiptari Renato Muhaj vrau ish-partneren e tij 32-vjeçare Suela Saliaj, po shqiptare, rrëmbeu të bijën 8-vjeçare dhe dhunoi prindërit e tij ( Lexo më shumë ).

Në një deklaratë për mediat amerikane, kreu i Departamentit të Policisë së Largo dha detaje për ngjarjen e rëndë.

Kështu, sipas policisë, rreth orës 02:30 të natës, Renato Muhaj dhunoi fizikisht të dy prindërit e tij, në apartamentin ku jetonin dhe i kërcënoi me hanxhar. Ai u mori dhe telefonat në mënyrë që të mos kërkonin ndihmë. Oficerët që po hetonin këtë sulm, kontaktuan me kolegët e tyre dhe u kërkuan që të bënin një kontroll në shtëpinë e ish-të dashurës së Muhajt, 32-vjeçares Suela Saliaj dhe vajzës së tyre 8-vjeçare.

Kur policia shkoi në adresën e së resë, jashtë apartamentit të saj pa shenja gjaku, së bashku me një thikë dhe doreza hekuri të mbuluara me gjak. Oficerët e gjetën Suelën të pajetë në dhomën e gjumit. Ajo ndodhej në dysheme, e mbuluar nga gjaku dhe me një plagë të madhe në fyt.

Pasi nuk arritën të gjenin vajzën e 8-vjeçare, autoritetet shpallën alertin AMBER, (reagimi urgjent për personat e zhdukur).

Rreth orës 08:30 të mëngjesit arritën të lokalizonin telefonin e 34-vjeçarit dhe mësuan se ai ishte ende në zonë. Një oficer identifikoi makinën e të dyshuarit. Në këtë pikë një detektiv kaloi pranë mjetit me makinë dhe dalloi se brenda kishte njerëz.

CSI is here investigating the gold Kia that was at the center of this morning’s Amber Alert. A tow truck is nearby ready to pull it away as evidence. The suspect is in custody and 8-year-old girl safe ⁦@BN9⁩ pic.twitter.com/4G1Othhxis