“Babi tha mos trego”, fëmija zbulon vrasjen makabre në Durrës. Si e liruan gjyqtarët të dyshuarin kryesor

21:06 06/06/2023

Emisioni “Stop” trajtoi këtë të martë një rast shumë të rëndë ku një 24-vjeçare është raportuar se është hedhur nga ballkoni, por babai i saj hedh dyshime se është vrarë nga bashkëshorti.

Lidhur me vrasjen e Anisa Gjinit në Durrës, OPGJ Shkëlqim Osmani, duket se më shumë ka ndihmuar në inskenimin e kësaj ngjarjeje. Ai nuk ka këqyrur banesën brenda për të gjetur shenja të dyshimta, që mund të ndihmonin hetimin. Ai është mjaftuar me 4 fotografi dhe e ka mbyllur me kaq gjithçka.

Për këtë arsye i dyshuari kryesor, bashkëshorti Alfred Gjini, mundi të dalë i pafajshëm pas 6 muajsh burg që urdhëroi prokurorja e Durrësit, Edina Kurti. Në urdhrin e prokurores dyshohet se ngjarja nuk është vetëvrasje me hedhje nga ballkoni, por vrasje.

“Nuk i bëri 6 muaj burg doli… Ai shëtit me makinë, goca ime rri në gropë. Këto gjëra nuk kam për t’ia falur”, tha babai i viktimës.

Nga kërkesa për arrest me burg e prokurores, gjyqtarët Petraq Çuri dhe Paulin Çera, nxorrën kleçka për të lënë të lirë të dyshuarin Gjini.

Petraq Çuri ndryshoi masën e sigurisë nga arrest me burg në detyrim paraqitje. Paulin Çera, njëkohësisht kryetar në Gjykatën e Shkallës së Parë Durrës, nuk ka pranuar kërkesën e prokurorisë për zëvendësimin e masës së arrestit nga detyrim paraqitjeje në burg, duke nxjerrë si kleçkë bërjen e një akti tjetër ekspertimi të viktimës. Strategji zvarritjeje e këtij procesi vetëm e vetëm për të favorizuar të dyshuarin kryesor, Alfred Gjinin.

“Do pres drejtësinë. Do çoj deri në fund drejtësinë, pastaj edhe unë e kam vendosur çfarë mund të bëj. Nuk mundem të duroj më”, tha babai.

“Stop” ka siguruar dhe dëshminë ekskluzive të djalit të mitur të së ndjerës Anisa Gjini. Ai tregon në mënyrë fëminore, se babi e goditi mamin në kokë, derisa asaj i ra të fikët. Fëmija thotë se babai e porositi të mos tregonte se do ta merrte policia.

“Babi po shifte sport. Babi e rrafi mamin dhe pastaj e lagën me ujë. Mua më mbyllën te dhoma me xxxx. I ra të fikët mami dhe babi më tha mos trego”, tregoi fëmija.

Madje fëmija ka bërë një vizatim tek psikologia ku ka pikturuar të ëmën me një shenjë në kokë.

“100% i sigurt që goca është vrarë. Nipi i vogël më është shprehur se kështu erdhi nëna, i hodhën ujë, mami nuk i hapi sytë më. Sot po ta marrin edhe ta pyesin po të njëjta fjalë do thotë. E kam marrë fëmijën e kam çuar, nuk futej fëmija në shtëpi ngaqë ka parë vdekjen e të ëmës me sy. Këtu ku ka pasur shenja tek koka. E përmend, e kërkon. Çdo gjë është shumë e vështirë. Kam pritur shumë nga drejtësia. Nuk dua asgjë përveç drejtësisë. Drejtësinë e dua se ma ka vrarë pa pikën e të keqes gocën. Nuk mund ta vrasësh një fëmijë në atë derexhe siç e ka vrarë ai”, tregoi babai.

Ka dyshime të arsyetueshme që kjo ngjarje nuk është një vetëvrasje, por një vrasje. I dyshuari kryesor është bashkëshorti, Alfred Gjini.

Emisioni “Stop” rindërtoi ngjarje për t’iu përafruar së vërtetës. Sipas deklaratave Alfred Gjini në orën 21:00 ka darkuar së bashku me djalin e vogël dhe nënën. Dyshohet që viktima atë mbrëmje, rreth orës 22:00 të natës Anisa mund të ketë qenë në banjo duke çatuar me një koleg të punës. Alfredi ka parë lëvizjet e dyshimta dhe ka vrapuar pas saj. Sipas provave që janë gjetur në trupin e viktimës, dyshohet që mund të ketë ndodhur një përleshje në banjon e shtëpisë në katin e tretë të banesës.

Viktima është goditur me mjete të forta dhe është mbytur me freksiblin e dushit. Shenjat e gjetura në trupin e Anisës tregon që ka marrë goditje në sup dhe në dorë në momentin e vetëmbrojtjes. Shenjat e tjera në qafë ngjasojnë me freksiblin e dushit ku më pas ajo ka marrë goditjen fatale në kokë dhe ka humbur ndjenjat. Ngjarja është manipuluar dhe e reja është hedhur nga ballkoni për të humbur gjurmët e kësaj vrasjeje./tvklan.al