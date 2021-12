Babil – Episodi 41

Shpërndaje







19:30 23/12/2021

A do të mundet Eda t’i rrëfejë Irfanit të vërtetën mbi djalin e tij?

Cila do të jetë marrëveshja që Egemen do të bëjë me Sulejmanin?

A do të mundet Egemen t’ia punojë përsëri pas shpine shokut të tij të ngushtë?

Çfarë do të thuhet mes Irfan dhe Ajshes?