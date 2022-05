Babin e vajzën tënde e ke shok? Si përgjigjet Soni Malaj për ish-bashkëshortin

21:24 09/05/2022

Kuriozitetit të fëmijëve “Në Kurthin e Piter Pan” nuk i shpëtoi marrëdhënia e këngëtares Soni Malaj me ish-bashkëshortin, me të cilin ka një vajzë.

Starli: O Soni, babin e vajzës tënde e ke shok?

Soni Malaj: Babin e vajzës time e kam shok? Me babain e vajzës time nuk jetojmë në një shtëpi, por për lumturinë e Anës ne jemi shokë, bashkëpunojmë me njëri-tjetrin për surpriza të ndryshme për Anën, për lumturinë e Anës. Jemi gjithmonë që vëmë primare lumturinë e Anës, pavarësisht se nuk jetojmë me njëri-tjetrin. Dhe mendoj që kështu duhet të jetë edhe për mamin dhe babin që nuk jetojnë në të njëjtën shtëpi, por kanë fëmijë. Është shumë mirë që të kenë një gjuhë të përbashkët dhe të merren vesh për lumturinë e fëmijës./tvklan.al