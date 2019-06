Babish: Evropa ta mbajë fjalën!

“Athina dhe Shkupi gjetën gjuhë të përbashkët për emrin, zbatuan reforma kurse tani politikanët evropianë që ju premtuan se do të hapen negociatat, duhet ta mbajnë fjalën”. Kështu ka deklaruar Kryeministri i Republikës Çeke Andrej Babish në konferencën e përbashkët të shtypit me homologun e tij Zoran Zaev.

“Tani është koha vendimtare për Maqedoninë e Veriut dhe shpresoj se Këshilli Evropian me të vërtetë do ta konfirmojë hapjen e negociatave. Politikanët e Evropës ju premtuan se nëse plotësoni kushtet do të merrni datën e negociatave. Nëse nuk e mbajnë fjalën e tyre kjo do të jetë demotivuese për qytetarët tuaj dhe për të gjithë rajonin”.

“Vendimet politike në vend, nëse do të ketë riformatim të Qeverisë ose zgjedhje të parakohshme parlamentare, do të varen nga vendimi i Këshillit Evropian si dhe nga mesazhet që do t’i marrim nga Kancelarja gjermane Angela Merkel në takimin e së enjtes në Berlin”, ka thënë Kryeministri Zoran Zaev në konferencën e përbashkët të shtypit me homologun e tij çek Andrej Babish

“Përcaktimi i datës së negociatave me Maqedoninë e Veriut këtë verë nuk do të thotë vetëm shpërblim për vendin, por edhe përmbushjen e parimeve të BE-së. Sot morëm inkurajim serioz nga një vend anëtar që ka ndikim në BE, por edhe nga Gjermania dhe mesazhin që do ta marrim nga Kancelarja Merkel do t’i diktojë hapat që duhet t’i marrim në vendin tonë. Nuk ka dilemë se do të marrim datën e negociatave, me rëndësi është që kjo të jetë më herët”.

Kryeministri Zaev ka bërë të ditur se pas takimit të së enjtes me Kancelaren gjermane Angela Merkel në Berlin, do të ketë mbledhje të Këshillit Qëndror të LSDM-së. Ai tha se është në koordinim me partnerët e koalicionit dhe deri në fund të muajit do të qartësohen vendimet politike.

Tv Klan