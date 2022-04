Bad Bunny nderohet me dy statuja dylli

Shpërndaje







22:38 20/04/2022

2 statuja të reja prej dylli për yllin e muzikës latine, Bad Bunny u zbuluan nga Madame Tussauds në Nju Jork .

Artisti fitues i 2 çmimeve Grammy e quajti si përvojë të çuditshme: "Më ka pëlqyer gjithmonë se si dukesha drejtpërdrejt, por kjo është edhe më afër se kaq", është shprehur artisti.

Të dy figurat prej dylli janë me veshjet që Benito Antonio Martínez Ocasio i njohur si "Bad Bunny" i konsideroi momente të rëndësishme në karrierën e tij.

“Kjo është veshja e Super Bowl dhe kjo ishte shumë e veçantë për mua. Veshja Wrestle Mania, mendoj se ishte e preferuara ime, dita më e mirë e jetës sime. Pra, më pëlqen gjithçka nga ajo ditë. Momenti dhe veshja”.

Pamja e argjendtë nga performanca e Super Bowl 2020 do të vendoset në "Music Room" në Nju Jork, ndërsa figura me veshjen e zezë të WWE Royal Rumble do të vendoset në ambientet e markës në Orlando. Artistëve të studios iu deshën 6 muaj duke përdorur përafërsisht "200 matje dhe fotografi nga çdo kënd" për të krijuar figurat.

Klan News