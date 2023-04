Baerbock i kërkon Pekinit: Jo armë për Rusinë

08:56 15/04/2023

Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock i bëri thirrje Kinës që të angazhohet ndaj Moskës për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në Pekin, ajo këshilloi gjithashtu kundër dërgimit të armëve në Rusi.

Në ditën e dytë të vizitës së saj në Kinë, Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock u takua me kolegun e saj Qin Gang në Pekin për një shkëmbim të thelluar pikëpamjesh. Në lidhje me luftën ruse të agresionit kundër Ukrainës, ministrja gjermane tha se ishte thelbësore “të mos lejohen dërgesat e armëve në Rusi që zgjasin këtë agresion dhe gjithashtu të parandalohet që mallra me përdorim të dyfishtë të përdoren për luftë”.

Bashkëbiseduesi kinez u përgjigj: “Ne nuk furnizojmë dhe nuk do të furnizojmë as më vonë me armë palët në konflikt”. Përveç kësaj, ne kontrollojmë eksportin e të ashtuquajturave mallra me përdorim të dyfishtë, të cilat mund të përdoren për qëllime civile dhe ushtarake në përputhje me ligjin, tha Ministri i Jashtëm Qin Gang. Roli i Kinës në çështjen e Ukrainës është të promovojë pajtimin dhe të çojë përpara negociatat e paqes. “Ne nuk do t’i hedhim benzinë zjarrit”, tha ai sipas përkthimit zyrtar.

Pekini duhet të përdorë fuqinë e tij të ndikimit

Baerbocku tha se vizita e presidentit Xi Jinping në Moskë tregoi se asnjë vend tjetër nuk ka aq shumë ndikim te Rusia sa Kina. “Vendimi se si e përdor këtë ndikim ndikon drejtpërdrejt në interesat themelore të Evropës.” Të drejtat e anëtarëve të përhershëm në Këshillin e Sigurimit shoqërohen gjithashtu me një përgjegjësi të veçantë për Kinën, i bëri thirrje ajo Pekinit.

Është një gjë e mirë që Kina ka sinjalizuar se është e përkushtuar ndaj një zgjidhjeje, tha Baerbocku, duke iu referuar një dokumenti të Pekinit për luftën në Ukrainë që është kritikuar në Perëndim. “Por më duhet të them hapur se pyes veten pse qëndrimi kinez i deritanishëm nuk përfshin një kërkesë ndaj agresorit rus për të ndaluar luftën. Të gjithë e dimë se presidenti Putin do të kishte mundësinë ta bënte këtë në çdo moment”.

Gjatë vizitës së saj të parë, Baerbocku dhe kolegu i tij kinez Qin Gang folën për rreth dy orë, pothuajse dy herë më shumë se sa ishte planifikuar, në formatin e Dialogut Strategjik Kino-Gjerman. Gjatë deklaratës së tyre të përbashkët përfundimtare, ata ishin të sjellshëm, por të papajtueshëm në thelb. Nuk pati një afrim të dukshëm në qëndrimet kontradiktore, për shembull në çështjen e të drejtave të njeriut ose në qëndrimin për të adoptuar kundrejt Tajvanit.

Baerbock: Një përshkallëzim rreth Tajvanit – “skenar horror”

Baerbock tha se një përshkallëzim ushtarak rreth republikës ishullore të Tajvanit të sunduar në mënyrë demokratike, të pretenduar nga Kina, do të ishte një “skenar tmerri” për botën. 50 për qind e trafikut tregtar në botë kalon përmes ngushticës së Tajvanit. “Vala goditëse e kësaj krize ekonomike” do të prekte edhe Kinën. “Konfliktet duhet të zgjidhen vetëm në mënyrë paqësore,” paralajmëroi politikania e Të Gjelbërve. Baerbocku ripohoi politikën e Gjermanisë për një Kinë, ku Pekini njihet si qeveria e vetme legjitime e Kinës dhe nuk ka marrëdhënie diplomatike me Tajvanin. Ajo theksoi megjithatë se ndryshimi i status quo-së me forcë nuk ishte i pranueshëm.

Qin Gang foli kundër çdo ndërhyrjeje të huaj. Tajvani është pjesë e Kinës, e cila nuk lejon asnjë ndërhyrje nga jashtë. Nëse shtetet e tjera “respektojnë me të vërtetë” parimin e një Kine, ata duhet të refuzojnë aktivitetet separatiste në Tajvan. “Origjina fillestar e problemeve” janë aspiratat për pavarësi, tha ai. Kina “nuk do të lëshojë asnjë centimetër territor”.

Kina e konsideron Tajvanin, me një popullsi prej 23 milionë banorësh, si pjesë të Republikës Popullore dhe kërcënon ta pushtojë. Ishulli, megjithatë, nuk ka qenë kurrë pjesë e Republikës Popullore dhe ka pasur një qeveri të pavarur për më shumë se 70 vjet. Që nga viti 1979, SHBA janë zotuar të sigurojnë aftësinë mbrojtëse të Tajvanit, e cila deri tani ka nënkuptuar më së shumti dërgesa armësh. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, është shtuar droja se Kina do të veprojë në të njëjtën mënyrë kundër Tajvanit.

Nuk ka mësues për të drejtat e njeriut

Pasi Baerbocku shprehu shqetësimin për zvogëlimin e hapësirave të lirisë për shoqërinë civile dhe të drejtat e njeriut në Kinë, Qin Gang u mbrojt nga kritikat në një fjalim të gjatë. “Ajo që Kina ka nevojë më së paku është një mësimdhënës perëndimor”, tha ai. Secili shtet ka kushtet e veta dhe kontekstin e tij kulturor dhe historik. Kur bëhet fjalë për të drejtat e njeriut, “nuk ka standarde uniforme në mbarë botën”.

Baerbock kundërshtoi se pohimin se nuk ekzistojnë standarde të përbashkëta për të drejtat e njeriut në mbarë botën dhe kujtoi Kartën e OKB-së dhe Konventën e OKB-së për të Drejtat e Njeriut. Këto përmbajnë të drejta universale të njeriut që të gjithë anëtarët e OKB-së janë të detyruar t’i respektojnë.

Duke iu përgjigjur akuzave për persekutim, veçanërisht kundër myslimanëve ujgurë në rajonin veriperëndimor të Xinjiang, ministri i Jashtëm i Kinës tha se nuk fjala nuk ishte për të drejtat e njeriut, por për luftën kundër radikalizmit dhe separatizmit. Ka forca kundër Kinës jashtë shtetit që po e përdorin çështjen e Xinjiang për të frenuar ngritjen e Kinës.

Pritje e madhe për Baerbockun

Udhëheqësit kinezë i rezervuan një mikpritje përgjithësisht miqësore Baerbockut, e cila shihet në Pekin si kritike ndaj Kinës në kuadër të qeverisë federale gjermane. Gjatë pjesës së parë të vizitës së saj në qytetin port të Tianjit ajo u takua me kreun e partisë Chen Min’er, i cili, si anëtar i Byrosë Politike, është një peshë e rëndë në udhëheqjen e shtetit. Ministri i Jashtëm u prit në Pekin edhe nga zëvendëspresidenti Han Zheng.

Ministri i Jashtëm Qin Gang udhëtoi gjithashtu posaçërisht në Tianjin – 120 kilometra larg kryeqytetit – për t’u takuar me Baerbockun. Të premten në mëngjes, ata vizituan një kompani gjermane të specializuar në elektromobilitet. Vetë ministri është me origjinë nga metropoli ekonomik. Kompania Vitesco, me qendër në Regensburg në Bavari, ka prodhuar pajisje elektrike plotësisht të integruara në Tianjin që nga viti 2019. Që nga nëntori 2021, grupi ka operuar atje një qendër kërkimi dhe zhvillimi.

Pas vizitës në Vitesco, Baerbock dhe kolegu i saj udhëtuan për në Pekin me një tren me shpejtësi të lartë, me shpejtësi deri në 350 kilometra në orë, ku qenë në program një takim i shkurtër me Zëvendëspresidentin Han Zheng dhe një vizitë në një tempull Lama. Të shtunën, ministrja planifikon të fluturojë për në Korenë e Jugut. Të dielën, Baerbock do të udhëtojë në Japoni për takimin e ministrave të jashtëm të G7./DW