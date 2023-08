Bagnaia merr pole position në Austrian GP

Shpërndaje







19:38 19/08/2023

Piloti i Ducati realizoi kohën më të shpejtë, pas tij nisen Vinales dhe Binder

Françesko Banjaia arriti pole-position e pestë të sezonit në provat kualifikuese të Çmimit të Madh të Austrisë.

Skuderia Dukati ka një motor në radhën e parë për të 50 herë radhazi.

Italiani Banjaia realizoi xhiron më të shpejtë kur kishte mbetur më pak se gjysmë minute në sesion, me kohën 1:28.539, shumë pak larg rekordit të vendosur nga Marko Bezeki gjatë provave të lira.

Banjaia, i cili kryeson renditjen e pilotëve në kampionantin e Moto Gp me 41 pikë më shumë se Horge Martin, do të ketë në radhën e parë pilotin e Aprilias, Maverik Vinales. Kohën e tretë më të shpejtë e realizoi Brad Binder me motorin KTM.

Në Red Bull Ring, Martin do ta nisë nga vendi i 12, pasi xhiroja e tij më e mirë u anulua pasi motori i tij shkeli kufirin e pistës.

Kohën e katërt më të mirë e realizoi australiani Xhek Miler, e në rreshtin e dytë janë edhe Alex Markez me Dukati Gresini dhe Luca Marini i skuderisë VR46 Racing.

Klan News