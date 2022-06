Bajram Begaj, kandidat i PS për President

23:10 03/06/2022

Rama: Shëmbëlltyrë e normalitetit dhe qytetarisë që ajo zyrë ka nevojë

Bajram Begaj, Shefi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura është kandidati për President, që Partia Socialiste do t’i dërgojë Parlamentit për votim këtë të shtunë.

Emri i tij erdhi surprizë pas shumë kandidatëve që qarkulluan në media, por Kryeministri Rama siguroi se u përzgjodh mes një liste jo të shkurtër propozimesh nga grupi parlamentar socialist.



Kryeministri shpreh siguri se kandidatura e Begajt është e pakontestueshme, edhe për faktin se modeli i ushtarakut president ka rezultuar i suksesshëm si në rastin e Presidentit Moisiu.

Sipas Ramës, Begaj mund ta ketë më të lehtë atë pjesë të detyrës që lidhet me drejtimin e Forcave të Armatosura sa kohë vjen nga radhët e tyre. E për Kryeministrin, dallimi me kreun aktual të shtetit në këtë drejtim do të jetë i dukshëm.



“Ilir Meta nuk është komandant, është kaçak. Këtu flasim për komandant dhe për shefa shtabi, por sigurisht që ky vend ka patur dhe kaçak shumë të famshëm në grupin e të cilëve patjetër Ilir Meta do të ketë pjesën e vetë së bashku me Haxhi Qamilin dhe të tjerë”.



Edhe vetë kandidati i PS për President, Bajram Begaj, e mesoi propozimin e emrit të tij përmes ekraneve të televizioneve. Fill pas kësaj, gjenerali u prit në zyrë nga Kryeministri Rama.



Kryeministri Rama: Ju falenderoj qe e pranuat. Jeni kandidatura e duhur për institucionin e Presidencës. Nder i madh të keni votën tonë.

Bajram Begaj: Faleminderit Kryeministër, vlerësim shumë i madh.



Kandidatura e Bajram Begajt u përzgjodh në finale mes 6 emrave, ku veç tij ishin edhe gjyqtari Ardian Dvorani, historiani Pëllumb Xhufi, ish-kryeprokurorja Ina Rama, ish-ministrja Majlinda Bregu dhe pedagoges Kozeta Sevrani.

Bajram Begaj, me gradën gjeneral – major, ka lindur në 20 Mars 1967, në Rrogozhinë. Prej Korrikut të 2020 ai mban postin e Shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura. Për një periudhë tre vjeçare, ka shërbyer në detyrën e komandantit të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes.

Krahas përvojës ushtarake, 55-vjeçari ka dhe një karrierë të pasur edhe në fushën e mjekësisë. Begaj ka përfunduar “Doktoratën në këtë fushë”, pranë Fakultetit të Mjekësisë si dhe mban titullin “Profesor i Asociuar”.

