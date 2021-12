Bajrami kualifikon Empolin në Kupë

21:40 15/12/2021

Empoli është kualifikuar në raundin e 1/8-ave të Kupës së Italisë dhe një dorë të madhe në këtë sukses e ka dhe mesfushori i kombëtares shqiptare, Nedim Bajrami. Në ‘Bentegodi’ u zhvillua një sfidë tepër e bukur dhe me mjaft emocione e gola, me Empolin që arriti të triumfonte me rezultatin 4-3 në transfertën e Veronës. Pjesa e parë u mbyll në barazim 1-1, ndërsa në të dytën u shënuan plot 5 gola.

22-vjeçari realizoi atë që mund të konsiderohet edhe si goli i fitores, pasi i dha avantazhin 4-1 Empolit, duke bërë të pavlefshëm dy golat e fundit të sfidës së veronezëve. Ky ishte goli i pestë për Bajramin në këtë sezon me Empolin, dy prej të cilëve në Kupë dhe tre në kampionat.

Në raundin e ardhshëm, Empoli do sfidojë Interin më 12 janar, aty ku së bashku me Bajramin, kërkojnë të kontribuojnë edhe dy futbollistët e tjerë kuqezi që aktivizohen me ta, Ismajli dhe Asllani.

Klan News