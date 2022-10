Baleti “Actus For Vjosa”

22:48 21/10/2022

Arti bëhet zë për mbrojtjen e natyrës

Një shfaqje Baleti kontemporan për shpalljen e Vjosës, Park Kombëtar, do të luhet në Teatrin e Operas dhe Baletit. Për këtë kauzë të rëndësishme, nuk mund të mungonte artikulimi i fuqishëm artistik, ku puna për ta vënë në jetë ka nisur që prej një viti. Koreografi Gentian Doda tregon se kompozimi është mbështetur edhe tek motivet tradicioanle.

Gentian Doda: Lumi ka lëvizje, jeta ka lëvizje dhe njeriu ka lëvizje dhe kanë një realacion komplet direkt. Është kapaciteti i realacionit që unë ta kthej këtë në lëvizje.

Për më shumë se 2 muaj, në Shqipëri po qëndrojnë 10 balerinë nga vende të ndryshme të botës. Për ta njohur lumin e egër dhe për të kuptuar madhështinë e tij ata janë bërë pjesë edhe ekspeditave shkencore.

Barbara Minacori: Ka qenë një punë intensive dhe interesante. Natyra ka qenë gjithmonë një burim inspirimi për artin tim. Por që arti të vihet më thellë në qendër të kauzave të rëndëishmë është akoma më inpiruese, për të shprehur veten.

Julien Kolpfenstein: Ne e kemi parë Vjosën. Detyra jonë ishte për ta ndjerë dhe për të krijuar një lloj kreativiteti përtej asaj që pamë. Për ata që do ta shohin shfaqjen patjetër që do ta ndjejnë këtë ccështje dhe shumë më tepër se kaq.

A po artikulohen nëpërmjet Artit çështjet më sensitive dhe a është arti një gjuhë e lirë?

Gentian Doda: Kemi një lloj censure jo vetëm këtu por në gjithë botën, por që nuk po e bën ashtu siç duhet? Sigurisht që nuk po e bën punon ashtu siç duhet sepse është kthyer në një ekonomi.

“Actus for Vjosa” do të luhet me 24 dhe 25 Tetor në Tetarin e Operas dhe Baletit.

