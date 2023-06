“Balfin” në Shtator edhe në SHBA, Samir Mane zbulon se me çfarë do të merret kompania

21:49 22/06/2023

E krijuar në vitin 1993 në Vienë të Austrisë, “Balfin Group” operon në 9 shtete të Evropës.

Presidenti i kësaj kompanie, sipërmarrësi i njohur shqiptar Samir Mane ka treguar këtë të Enjte në “Opinion” se “Balfin” do të jetë që nga Shtatori prezent dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Do ndërtojmë shtëpi në Amerikë“, theksoi Mane.

-Në sa vende është i shtrirë aktualisht “Balfin Group”?

Samir Mane: Aktualisht është i shtrirë në 9 vende, së shpejti në Shtator do të jemi në vendin e 10-të. Është një kompani tashmë multi-funksionale.

-Në cilat vende jeni?

Samir Mane: Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Kroaci, Mal i Zi, Bosnje, Austri, Holandë, Zvicër…

-Dhe vendi i 10-të?

Samir Mane: Vendi i 10-të është Amerika, nga Shtatori do të jemi me aktivitet atje.

-Me se do të merret “Balfin” në Amerikë?

Samir Mane: “Balfin” në Amerikë do të merret me Real State, do fillojnë projektet e para në Shtator.

-Do ndërtoni shtëpia në Amerikë?

Samir Mane: Do ndërtojmë shtëpi në Amerikë, po! Kemi gjetur vendet, po studiojmë, aty janë lejet më të kollajshme. Amerika është një nga vendet me mundësitë reale dhe qartësinë e madhe të biznesit./tvklan.al