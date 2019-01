Balili pas hekurave, reagojnë Rama e Meta

Kryeministri Edi Rama dhe Presidenti Ilir Meta kanë reaguar këtë të martë pas vetëdorëzimit në Polici të të shumëkërkuarit për trafik droge, Klement Balili.

“Klement Balili prapa hekurave një hap i madh përpara në luftën kundër krimit të organizuar dhe një përgjigje kuptimplotë, për të gjithë qentë që lehin, ndërkohë që karvani do të ecë me vendosmëri përpara”, tha Rama në një postim në rrjetet sociale. “Urime për këtë rezultat Ministrit Lleshi, Policisë së Shtetit dhe SHISH.”

Ndërsa në një postim të dytë, kreu i ekzekutivit theksoi se vetëdorëzimi i Balilit është thjeshtë sukses i punës së policisë. “Hahaha çfarë kazani që zien për vetëdorëzim, duke e nxjerrë sikur KB u ndal tek dera e policisë pas një shëtitje në pedonalen e Delvinës. Ky është një nga operacionet më të sofistikuara policore që ka vazhduar muaj të tërë. Vetëdorëzimi është thjesht realizimi me sukses i tij”, tha Rama.

Presidenti Meta ndërkohë, në një prononcim për mediat nga Lezha përshëndeti “ndalimin e Klement Balilit, një person me mjaft probleme me ligjin. Dhe me këtë rast dua të falënderoj jo vetëm agjencitë ligjzbatuese, por edhe partnerët tanë ndërkombëtarë, për presionin e gjithanshëm për të arritur këtë rezultat sot.”

/tvklan.al