Balla apel opozitës: Hajdeni në Kuvend, Unaza do të ndërtohet

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS, Taulant Balla i bëri thirrje opozitës që javën e ardhshme të vijë të Kuvend, pasi e ka detyrim të paraqitet në seance plenare për diskutimin e buxhetit.

“Javën e ardhshme diskutohet në parimi buxheti dhe paketa fiskale për vitin 2019. Apeli im është që opozita e ka detyrim të paraqitet në seancë plenare. Nuk ndodh në asnjë vend të bostës së qytetëruar që opozita të mos marrë pjesë në diskutimin e buxhetit. Në pamundësi për të paraqitur një buxhet alternativ apo një paketë fiskale alternative sikurse do e bënte çdo opozitë në vendet evropiane. Të vinë këtu dhe të sjellin kërkesat e tyre për investime në zonat përkatëse për ulje të taksave apo rritje të pagave si dhe investime në zonat e tyre”.

Gjithashtu Balla tha se do apo nuk do opozita, Unaza e Re do të vijojë punimet. Sipas Ballës ka qenë kryetari aktual i opozitës Lulzim Basha ai që ka vënë firmën për ndërtimin e Unazës.

“Është e turpshme që pas historive pa fund, dështimi tek Parku i Tiranës dhe këndet e lojërave, dështimi tek Sheshi Skënderbej dhe Teatri, tani kemi dhe një betejë idioteske sikurse është kjo për të penguar vijimin e ndërtimit të Unazës së Tiranës. Aq e pakuptime është sa kryetari në detyrë i opozitës Lulzim Basha ka qenë pjesë e përcaktimit të gjurmës se ku kalon Unaza me firmë dhe me vulë, qoftë si minisër i Transporteve deri në vitin 2007, por edhe si kryetar i Bashkisë nga viti 2011 deri në vitin 2015. Banorët që sot ankohen tek Lulzim Basha duhet të informohen nga Basha se ai ka vënë gjurmët. Unaza do të vijojë është jetësore për Tiranën” tha Balla./tvklan.al