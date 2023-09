Balla: Ashpërsojmë dënimet për armëmbajtje

Shpërndaje







16:28 05/09/2023

“Penalitete të rënda për drogën pranë shkollave”

Një javë nga nisja e vitit të ri shkollor, Ministri i Brendshëm, Taulant Balla paralajmëron ashpërsim të dënimeve për personat që kapen duke shitur apo shpërndarë lëndë narkotike pranë perimetrit të shkollave.

“Fenomeni i shpërndarjes së lëndëve narkotike është një sfidë e madhe, ndaj së cilës duhet të reragojmë më forcë, me më shumë forcë se asnjëherë më parë. Në synojmë të dyfishojmë dënimet penale në ngarkim të gjithkujt që përfshihet në shpërndarje, shitje lëndësh narkotike pranë shkollave.”

Nga Durrësi, Balla paralajmëroi se pjesë e ndryshimeve të kodit penal do të jenë edhe dënimet për armëmbajtje brenda shkollave.

“Edhe për një person që kapet me armëmbajtje qoftë kjo armë zjarri apo e ftohtë do propozojmë dyfishim, mendojmë se kjo do rrisë sigurinë.”

Cilësia e ushqimit por dhe veprimtaritë e bizneseve, sidomos e bareve që shesin alkol për fëmijët nën 18 vjeç do të jenë po ashtu në vëmendje të policisë.

“Nëse përfshihen në veprimtari kriminale në dëm të shëndetit të fëmijëve, njësitë e tyre do mbyllen përfundimisht.”

Plani i ri i sigurisë në shkolla që zbatohet për herë të parë këtë vit synon të rrisë sigurinë e nxënësve dhe të parandalojë aktivitetet e paligjshme që zhvillohen pranë institucioneve arsimore.

Tv Klan