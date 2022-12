Balla: Avokati i Popullit, jo ekskluzivitet i opozitës

15:47 28/12/2022

Socialistët kanë vendosur që të mos e respektojnë traditën parlamentare për t’ia lënë ekskluzivitetin e përzgjedhjes së kandidatëve për Avokat të Popullit opozitës.

“Nuk mund të jetë tashmë ekskluzive. Dhe nëse opozita do vazhdojë të provokojë mazhorancën me kandidatura të cilat kanë një afilitet politik, ne do ta refuzojmë. Nëse opozita pretendon se ata kanë të drejtën e emërimit, kjo është gabim”.

-Siç e bëtë ju për zotin Totozani?

“Po. Nëse mazhoranca e asaj kohe do ta refuzonte, kjo nuk ishte ndonjë qamet i madh”.

Pas dështimit për ta zgjedhur kandidaturën e mbështetur me firmat e deputetëve të opozitës në këtë sesion parlamentar, Taulant Balla thotë se shumica ka vendosur që në Janar të hapë një thirrje publike mes të cilëve të përzgjedhin së bashku me opozitën pasuesin e Erinda Ballacës.

“Duhet të të synojnë t’i gjejmë vendit në një kohë sa më të shkurtër, një Avokat Populli i cili të jetë realisht Avokat i Popullit. Zgjedhjen duhet ta bëjmë të gjithë së bashku”.

Balla shkon më tej duke folur për nevojën e ndryshimeve ligjore ku të ketë përcaktime të qarta për kriteret që duhet të përmbushë Avokati i Popullit.

“Duhet të specifikuar qartë që Avokati i Popullit nuk mund të jetë një person me një afilitet politik”.

Në seancën e fundit plenare për këtë vit, opozita e bojkotoi sallën në momentin kur do të votohej për Avokatin e Popullit dhe anëtarin e Gjykatës Kushtetuese. Ajo e akuzoi shumicën se po kërkonte pazar për të marrë mbështetjen për Adrian Dvoranin kundrejt votave për Ledio Brahon, kandidatin e mbështetur nga opozita për Avokat Populli. Socialistët thanë se votimi për Marjana Selimin tregoi se akuza ishte e pabazuar.

