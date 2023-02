Balla: Deputetet dhe ministret e PS-së shqetësim për deklaratat me natyrë diskriminimi gjinor nga deputeti Berisha

12:06 13/02/2023

Kryetari i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla në një prononcim për mediat ka bërë të ditur se gratë deputete dhe ministre të Partisë Socialiste do të mbajnë një qëndrim dhe një deklaratë në lidhje me deklaratat e kryetarit të PD-së, të cilat i quan “të natyrës së diskriminimit gjinor dhe seksual”.

Taulant Balla: Kuvendi në orën 17:00 do të mbajë 1 minutë heshtje në respekt të viktimave që kanë humbur jetën në Turqi dhe në Siri pas atij tërmeti shkatërrimtar. Menjëherë më pas do të kemi dhe fillimin e seancës. Në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste të gjitha koleget deputete dhe ministre të PS-së kanë ngritur një shqetësim që lidhet me disa deklarata të natyrës së diskriminimit gjinor dhe seksual nga deputeti Sali Berisha, ku do të njiheni dhe me një deklaratë të grave deputete dhe ministre të PS-së.

Pyetje: Cilat janë këto deklarata?

Taulant Balla: Në seancën e Kuvendit, një përfaqësuese e grupit parlamentar të PS do të mbajë një qëndrim dhe një deklaratë për këtë çështje dhe unë shpresoj që kjo do të jetë një sprovë e madhe dhe për një organizim brenda Kuvendit të Shqipërisë që quhet Aleanca e Grave që për disa deklarata tepër të rënda, gratë deputete pavarësisht flamurit, do të duhet që të mbajnë një qëndrim./tvklan.al