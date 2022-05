Balla: Do të rrëzojmë çdo propozim që mban firmën e Sali Berishës

17:53 12/05/2022

Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, ka dalë në një prononcim për mediat për të sqaruar vendimin e mazhorancës për të rrëzuar rezolutën e Serbrenicës e propozuar nga ish-kryeministri Sali Berisha. Balla tha se mazhoranca do të rrëzojë çdo propozim që do të mbajë firmën e Berishës pasi është shpallur “non grata” nga SHBA.

“Dua të sqaroj që qëndrimi i sotëm i yni kishte të bënte dhe ka të bëjë sot dhe gjithmonë me faktin dhe vendimin e marrë prej nesh se një prej deputetëve propozues në kërkesën e depozituar nga disa prej tyre quhet Sali Berisha, deputet i pavarur në Kuvendin e Shqipërisë, i cili me vendimin që ne kemi marrë është i papranueshëm për asnjë lloj propozimi që mund të vijë me firmën e tij në Kuvendin e Shqipërisë dhe siç jeni në dijeni, kemi marrë vendimin të rrëzojmë çdo propozim që mban firmën e tij. Deputeti i pavarur Sali Berisha është i shpallur “non grata” nga SHBA për vepra të mëdha korruptive, minim të demokracisë dhe për pasojë ky deputet sa herë në Kuvend të depozitohen, kërkesa, propozime që do të mbajnë firmën e këtij deputeti ato do të rrëzohen. Sa i përket Srebrenicës besoj e keni ndjekur qëndrimin tonë sot. Ky do të jetë gjithmonë një qëndrim i qartë i Shqipërisë. Shqipëria i ka mbajtur të gjitha qëndrimet për këtë çështje dhe i bëj thirrje kujtdo që ka bërë raportime keqdashëse është ë Kuvendi sot ka rrëzuar një kërkesë të propozuar nga një deputet “non grata” i shpallur nga SHBA, që nuk ka të bëjë me përmbajtjen e propozimit, por emrin e propozuesit”, u shpreh Balla.

Boçi dhe Bylykbashi negociatorë të PD, Balla: Nuk i pranojmë, janë propozuar nga bota e përtejme

Kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla, është shprehur se mazhoranca nuk do të pranojë asnjë negociator të propozuar nga Sali Berisha për zgjedhjen e Presidentit të ri.

“Janë njëlloj. Prapë e njëjta gjë, kush propozohet nga Sali Berisha nuk vjen. Nga bota e përtejme nuk marrim asnjë lloj propozimi, asnjë lloj kërkese. Edhe zotërinjtë janë të propozuar nga bota e përtejme. Nuk i pranojmë. Nesër jeni njoftuar që do të kemi takime me grupet parlamentare. Uroj dhe besoj që edhe PD të marrë vendim për t’iu përgjigjur pozitivisht ftesës sonë për një takim dhe që të dëgjojmë njëri-tjetrin. Të bëjmë propozime, të bëjmë propozime kriteresh dhe pse jo propozime emrash dhe të biem dakord. Dëshira jonë e madhe është që t’i japim Shqipërisë një president mbi palët dhe që të përmbushë atë që përcakton kushtetuta për Presidentin”, tha Balla.

Kujtojmë që Komisioni i Rithemelimit mandatoi Luçiano Boçin dhe Oerd Bylykbashin që të negociojnë për procesin e Presidentit. Megjithatë në një deklaratë, Sali Berisha sqaroi se ata do të konsultohen me gjithë spektrin opozitar./tvklan.al