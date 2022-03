Balla: Duhet t’i japim fund mungesës së transparencës

15:52 01/03/2022

Kreu politik i socialistëve për qarkun e Fierit, Taulant Balla thotë se është i pakënaqur me punët e bëra nga qeverisja vendore në Bashkinë e Lushnjes. Ndaj për t’i dhënë një hov tjetër qeverisjes në këtë bashki, ai u kërkoi banorëve të dushkut në Lushnje që të dielën të votojnë për Eriselda Sefën.

Ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri ishte në Rrogozhinë ku ftoi qytetarët të votojnë për Edison Memollën që të bëhet zëri i tyre dhe të çojë përpara projektet e nisura në Rrogozhinë.

“Tani jepini zemër këtij njeriu, jepini kurajo me sa më shumë vota, që ky të ketë moral, por edhe të ndjehet i obliguar. Nuk është çështja ta çojmë në zyrë; nuk duam thjesht të çojmë Edin në zyrë si Parti Socialiste, por Edi duhet të jetë njeriu që do t’iu përgjigjet, por ju duhet ta respektoni me votë që edhe këtij ti ngrihet zëri, të nderohet dhe të thotë që vërtet unë jam i votuar nga Rrogozhina”.

Gjiknuri u ndal edhe tek kandidatët e opozitës ku theksoi se kundërshtarët po garojnë për vendin e dytë dhe të tretë dhe ftoi edhe demokratët që më 6 Mars të votojnë Edison Memollën.

