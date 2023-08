Balla-Gardës: Zbatoni detyrat dhe normat etike

10:41 01/08/2023

Rasti në Hamallaj, Ministri i Brendshëm takohet me punonjësit e Gardës së Republikës

Pas rastit në Hamallaj, ku ish-efektivi i Gardës Martin Nikolli qëlloi me armën e shërbimit gjatë konfliktit me familjen Kaçi, Ministri i Brendshëm u takua me punonjës të Gardës së Republikës. Në takimin para se punonjësit të merrnin shërbimin në orët e para të mëngjesit, Balla kërkoi se respektimi i ligjit dhe kodit të etikës, gjatë ushtrimit të detyrës dhe jashtë saj duhet të jetë normë dalluese.

“Edhe pse sot jam këtu për të adresuar një problematikë të një fenomeni, që nuk duhet të ndodhë më kurrë me asnjë punonjës të Gardës së Republikës, lidhur me një rast të bërë publik së fundi, ku natyrshëm veprimi ynë ishte i menjëhershëm, dhe ky veprim do të jetë i menjëhershëm në të gjitha rastet kur një anëtar i kësaj Garde të nderuar Republike, do të shkelë normat etike të funksionimit, të të qenit dhe të të pasurit nderit për të qenë anëtar i Gardës së Republikës.“

Ministri Balla premtoi se punonjësit e Gardës do të kenë një trajtim më të mirë financiar.

“Në këtë detyrë të re do të bëj gjithçka që duhet të bëj për të garantuar një trajtim financiar sa më të mirë për të gjitha nivelet e strukturës së Gardës së Republikës. Ne do të vazhdojmë të rrisim mbështetjen për Gardën e Republikës qoftë në infrastrukture qoftë në teknologji.”

Martin Nikolli, 50-vjeç u arrestua nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore për akuzat e kanosjes, plagosjes së rëndë me dashje dhe prishjes së qetësisë publike.

