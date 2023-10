Balla i pakënaqur me policitë vendore

13:35 04/10/2023

Propozon task forcë kombëtare për sigurinë publike

Në Komisionin për Çështje Europiane, Balla tha se policia vendore është jo efikase, nisur nga afrimiteti që efektivët kanë me qytetarët, por jo vetëm, edhe me kriminalitetin. Për ta bërë më efektive punën e policisë në nivel lokal së shpejti do të ngrihet forca kombëtare e sigurisë publike. Kjo forcë do të monitorojë edhe fluksin e ri me miliona turistë duke patrulluar në zonat bregdetare.

“Ne do të kemi një forcë kombëtare të sigurisë publike e cila sipas modeleve të disa vendeve do të riparojë efikasitetin dhe efiçencën e policisë në nivel vendor. Policia lokale për shkak të familjaritettit që ka me banorët por edhe me kriminalitetin vendor është jo efikase për të goditur në kohë. Na duhet një forcë kombëtare e cila edhe të filloj të ngulitet ne mendjen e njerëzve që në momentin që vjen kombëtarja do të kuptojmë që këto historitë e pandëshkueshmërisë do marrin fund njëherë e përgjithmonë.”

Balla paralajmëroi vetëpastrimin e rradhëve të policisë së shtetit me anë të një vettingu të ri. Do të shtohet numri i policëve si dhe atyre do t’u rriten pagat me buxhetin e ri për vitin 2024. Balla, ka garantuar qytetarët shqiptarë dhe të huaj që kanë kaluar në kufijtë e Shqipërisë se të dhënat e tyre personale janë 100% të mbrojtura.

Ai deklaroi se nuk ka pasur rrjedhje të dhënash nga sistemi TIMS, duke theksuar se ky sistem është i fortifikuar ndersa çështja po hetohet nga Prokuroria e Tiranës.

“Gjithë pretendimet le të verifikohen edhe nga prokuroria dhe të jetë prokuroria ajo që do të thotë fjalën e fundit. Në aspektin tim si ministër i Brendshëm nxis çdo rast që të hetohet plotësisht edhe nga prokuroria edhe pse nga vlerësimi që është marrë edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë rezulton ajo që unë ju thash që nuk ka pasur asnjë rrezik, kopjim apo pastaj më keq akoma që kur fillon balta të kthehet në piedestal pastaj të ketë gjoja përdorim të këtyre të dhënave. Është e pamundur.”

Që nga data 10 Shtator tha Balla çdo qytetar që merr një gjobë nga policia rrugore, e merr njoftimin ne celular.

Balla paralajmëroi të gjithë efektivët që kanë pasur akses në rrjete komunikimi ‘EncroChat’ apo ‘Sky’ do të përjashtohen nga Policia e Shtetit. Balla tha se ky rregull do të zbatohet pa përjashtim për të gjithë.

