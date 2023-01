Balla: Jo komisionit për McGonigal me firmën e Berishës

15:47 30/01/2023

“Jam takuar personalisht kur ishte në detyrë në FBI”

Taulant Balla në emër të shumicës deklaron se nuk do të pranohet kërkesa për një komision hetimor për çështjen McGonigal. Argument i përsëritur është firma e Sali Berishës në këtë kërkesë.

Taulant Balla: Besoj se çdo Parlament në çdo vend do të ndiqte të njëjtin parim. Kemi një person, i shpallur non grata nga SHBA. Çdolloj firmë mbështetëse e tij nuk do të mund të merret në konsideratë, është vendimmarrje politike.

Ai sqaron se McGonigal ka qenë në Shqipëri në cilësinë e një zyrtari dhe nuk e mohon se dhe ai vetë ka pasur një takim me të. Por Balla nuk përjashton as mundësinë që me zyrtarin e lartë të FBI-së të jenë takuar dhe përfaqësues të opozitës, ndonëse nuk ka të dhëna.

Taulant Balla: Edhe unë e kam takuar për sa kohë që ka qenë në atë detyrë. Nuk e kam takuar asnjëherë pasi ka ikur. Mund të ketë takuar dhe të opozitës.

Balla siguron se në seancën e radhës së Parlamentit nuk do të tolerohen skena si ato të seancës së shkuar ku u bllokua foltorja.

Për këtë arsye, ai legjitimon vendimin e kryeparlamentares për të mbyllur seancën me procedurë të përshpejtuar dhe e cilëson si të pabazuar kërkesën e opozitës për shkarkimin e saj.

