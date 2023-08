Balla: Kredi me 0% interes për punonjësit e Policisë, për 4 muaj do të strehojmë 100 prej tyre

Shpërndaje







13:54 30/08/2023

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka komunikuar këtë të Mërkurë për gazetarët vendimet e marra në Këshillin e Ministrave.

Si fillim Balla u shpreh se të gjithë punonjësit e Policisë së Shtetit që zhvendosen nga qyteti i tyre i lindjes, do t’u mbulohet qiraja nga shteti.

“Do sigurojmë mbulimin e qirasë për të gjithë punonjësit e policisë që do të zhvendosen nga qyteti i tyre bashkë me familjen e tyre”, tha ministri.

Një vendim i rëndësishëm ka të bëjë me kreditë që mund të marrin punonjësit e policisë. Balla thotë se të gjithë ata që plotësojnë kriteret do të mund të aplikojnë në e-Albania dhe do të përfitojnë kredi me 0% interes.

“Në Këshillin e Ministrave është marrë një vendim: kredi me interes 0% për punonjësit e Policisë së Shtetit, dua t’i garantoj që secili që ka krijuar një familje të re, deri në moshën 40 vjeç, pas pak ditësh për shkak se duhet të ngrihet formati i aplikimit në e-Albania, maksimumi deri më 25 Shtator do jetë gati, menjëherë të aplikojnë nëse i plotësojnë këto kritere lidhur me moshën apo mospasjen e një banese tjetër. Janë rreth 900 punonjës që kanë problematika me strehimin, brenda 4 muajve do të trajtojmë 100 familjet e para, më pas 300 familje të tjera vitin e ardhshëm dhe gjatë 2025-ës do të përmbyllet e gjithë fasha e 900 familjeve. Një nga objektivat e kam thënë që ditën e parë që kam marrë detyrën është trajtimi i duhur dinjitoz i punonjësve të Policisë së Shtetit dhe çdo ushtaraku të Forcave të Armatosura, do vazhdojmë ta kemi objektiv themelor dhe besoj që para festave të fundvitit do kem mundësinë t’i vizitoj në banesat e tyre të reja.”

Balla theksoi po ashtu se në radhët e Policisë së Shtetit ka rezultate ditë pas dite për “vetëpastrimin”, referuar ndëshkimit të të gjithë efektivëve që kryejnë shkelje të rënda etike dhe penale.

“Unë nuk jam këtu që brenda 40 ditëve, të them se unë ja kam arritur qëllimit ta pastroj plotësisht, por kam thënë që po punoj çdo ditë në bashkëpunim me strukturat e tjera ligjzbatuese, kam marrë garanci nga institucionet që këtë proces vetëpastrimi ta kryejmë në kohë të shkurtër, por mos harroni që është i vazhdueshëm, por punonjësit që trradhëtojnë aksionet brenda policisë, do jenë drejt zhdukjes, apo ata që kanë fije me organizatat kriminale do priten ditë pas dite. Është trashëguar brenda Policisë së Shtetit është trashëguar një kancer që ka cuar dhe në humbjen e jetëve të tyre, besoj e mbani vend vitin 2009, kemi 4 dëshmorë sot për shkaqe të rrjedhjes ë informacione.

Vetëpastrimi në policinë e shtetit po jep rezultat, kemi pasur 3 punonjës të arrestuar për shkak të hetimeve të BKH dhe kemi plot hetime në proces dhe natyrshëm dhe për shqetësimë të ngritura në publik, ku aksesi i punonjësve të policisë në rrjete të caktuara me elementë kriminale është thyerje e rëndë e kodit etik, pa marrë këtu dhe atë penal. Është e qartë se në media dhe dyshimet bëhen fakte te kryera, e vërteta është krejtësisht ndryshe, Shqipëria ka pasur një sulm kibernetik dhe nga ai moment janë marrë masat për të rritur digat mbrojtëse në çdo lloj forme./tvklan.al