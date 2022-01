Balla: Kuvendi duhet të vazhdojë punën pa u ndikuar çfarë ndodh tek PD

13:01 12/01/2022

“Koha e Sali Berishës ka marrë fund njëherë e përgjithmonë”

Kuvendi duhet të vazhdojë punën pa u ndikuar tek situata brenda Partisë Demokratike. Kështu u shpreh kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, gjatë një komunikimi me gazetarët këtë të mërkurë.

“Puna e Kuvendit duhet të vazhdojë pa asnjë lloj interference nga gjithçka ka ndodhur brenda PD. Në fund të fundit biem dakord që Berishizmi dhe dhuna janë dy gjëra që janë në anën e një medalje. Në këtë aspekt keqardhje për çfarë ndodhi të shtunën e kaluar në selinë e PD, por kjo kurrsesi nuk mund të ndërlidhet me punën e grupit parlamentar të PD dhe rolin që luan grupi parlamentar i PD si grupi më i madh i opozitës në këtë sesion”, tha Balla.

Balla tha ndër të tjera se koha e Sali Berishës ka marrë fund, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve se pse krahasohen me qeverisjen e shkuar.

“Sistemet e krahasimit janë sisteme të shtrira në kohë. Natyrshëm e kemi thënë që ne nuk krahasohemi dot se e bardha me të zezën nuk krahasohen dot. E zeza, koha e Sali Berishës, ka marrë fund njëherë e përgjithmonë. Sali Berisha i ka mbyllur hesapet me këtë vend dhe kush e kishte harruar mund t’i referohet të shtunës së kaluar”.

Një çështje e rëndësishme e politikës së këtij viti është edhe Presidenti i ri. A ka shanse për një president konsensual mes PS-së dhe PD-së? Është ende herët për të parashikuar se çfarë do të ndodhë, tha Balla.

“Kushtetuta ka parashikuar që në 3 raundet e para Presidenti zgjidhet me shumicë të cilësuar dhe më pas në raundin e 4 dhe të 5, Presidenti zgjidhet me shumicë të thjeshtë. Kështu që jemi ende herët për të parashikuar çfarë do ndodhë në momentin e krijimit të vakancës apo në momentin e fillimit të procedurave për zgjedhjen e Presidentit të ri të Republikës siç parashikon Kushtetuta”.

Pritet që më 29 Janar, PS-ja të organizojë Kongresin e saj. Balla tha se do kongreset e PS-së janë gjithnjë risi dhe nuk ngjasojnë me të njëjtat aktivitetet që bëjnë partitë e tjera.

“Në asnjë rast Kongreset e PS nuk kanë ngjasuar dhe nuk do të ngjajnë asnjëherë me pseudo Kuvendet apo Kongreset sikur i quajnë partitë e tjera”, tha Balla./tvklan.al