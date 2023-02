Balla: Mocioni me debat kërkon seancë të dedikuar, mirëpresim të gjithë deputetët të jenë prezentë

Shpërndaje







16:30 16/02/2023

Kreu i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla tha në një deklaratë për mediat se mocioni me debat i kërkuar nga opozita kërkon një seancë të dedikuar plenare që mund të zgjasë rreth 24 orë.

Balla u shpreh se më datë 2 Mars, Kryeministri do të jetë i pranishëm dhe të gjithë deputetët mirëpriten në Kuvend për debatin sa i takon çështjes “McGonigal”.

“Së pari, kërkesa për zhvillimin e mocionit me debat ka kërkuar një ditë të plotë ku të hiqen të gjitha çështjet që mund të ketë një seancë plenare dhe të jetë seancë e dedikuar, 1400 minuta, më pak se 24 orë. Kuvendi nuk është një fast-food por një institucion që natyrisht duhet të përgatitet, kërkesa ka pasur si kusht edhe prezencën e Kryeministrit, është marrë konfirmimi për shkak të axhendës ndërkombëtare të Kryeministrit dhe u vendos data 2 Mars.

Mendoj që do ishte data më e mirë dhe në fakt edhe u votua në Kuvend sepse neni 89 thotë se në rast se nuk gjendet dakordësia atëherë votohet propozimi nga Kryetari i Kuvendit, tashmë s’ka asnjë lloj alibie për normalitetin, të mirëpresim të gjithë deputetët që të jenë prezentë në atë debat. Edhe pse nuk ka asnjë dyshim se nuk është mocioni arsyeja e kësaj situate, është katrani me bojë i opozitës i cili nuk të lë hapësirë për hamendësime, ka të bëjë me problemet e brendshme të opozitës”, u shpreh Balla.

Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste u shpreh ndër të tjera se çështja e kërkesës për komision hetimor nga opozita për kryeministrin Rama është ende në Konferencën e Kryetarëve.

“Pyetja që shtrohet është a do respektohen rregullat në Kuvendin e Shqipërisë? Sot të gjitha kërkesat e opozitës kanë marrë rrugë. Çështja e kërkesës për komision hetimor është ende në Konferencën e Kryetarëve. Kam pasur komunikim me ju dhe komunikimet me ju e bëjmë për të komunikuar edhe me ata që nuk i gjejmë që janë opozita. Në atë seancë të konferencës së kryetarëve ka marrë pjesë vetëm zoti Alibeaj dhe në fakt nuk ishte as firmëtar i asaj kërkese. Jemi gjendur përballë një fakti që me thënë të drejtën ne nuk bëjmë kurrë leksione gazetarie, sepse ju jeni pushtet i pavarur, por do kisha një pyetje publike për zotin Belind Këlliçi. Ai është deputet i Kuvendit. Në atë kërkesë për komision hetimor ka firmosur vetë? Sepse është dokument zyrtar. Nëse ka firmosur vetë, kam një pyetje për zotin Belind Këlliçi, di ta shkruash emrin tënd”, tha Balla./tvklan.al