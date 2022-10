Balla: Ndarja territoriale nuk ndryshon, në këto zgjedhje do votohet në 61 bashki

13:15 31/10/2022

Në një konferencë për shtyp, kreu i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla është shprehur se ndarja territoriale nuk ndryshon në këto zgjedhje dhe se Shqipëria mund të ketë një bashki të re vetëm nëse ka qenë përpara vitit 2015.

“Ne kemi patur bisedime me drejtuesit e grupit parlamentar të PD-së dhe ku kemi diskutuar në bazën e disa parimeve. Ne mendojmë që në Shqipëri mund të ketë një bashki të re përveç këtyre 61 bashki nëse ka qenë bashki përpara viti 2015″.

“Mund të ketë një bashki të re nëse të paktën ka një numër prej 5000 banorësh dhe jo më pak se 5000 banorë. Mund të ketë një bashki të re, por kjo nuk mund të prishë apo dëmtojë ato që janë të ardhura kryesore për një bashki aktuale ose janë instrumente kryesore vitale të zhvillimit të një bashkie”, ka thënë Balla.

I pyetur nëse ai kanë rënë në dakortësi me Alibeaj që reforma territoriale të preket pas zgjedhjeve vendore, ai shprehet: “Kjo është një çështje që mund të vijojë të diskutohet sepse mbi bazën e atyre parimeve që unë ngrita, mund të ketë raste, por këto numërohen me gishta që në të ardhmen mund të rishikohet. Mund të rishikohet për ta zvogëluar. Për shembull ka dy bashki shumë të vogla, ngjitur me njëra-tjetrën të cilat në vitin 2015 janë parë në kontekstin e negociatave politike, sesa në kontekst të mirë qeverisjes apo shërbimeve të mira për komunitete. Mund të ketë raste që dy bashki të bëhen një, por mund të ketë raste që një bashki të ndahet në dy”.

“Por këto janë raste që numërohen me gishta. Natyrshëm që zoti Alibeaj ka qenë i prerë në kërkesën e tij për atë numër që ka propozuar dhe ka qenë shumë e vështirë që të shkonim në një numër të vogël. Në këtë kontekst propozimi im për Alibeaj është qe në të vazhdojmë të diskutojmë në dobi të asaj që unë thashë. Nuk do jetë numri i bashkive kushti themelor i një bisedimi ose i një qasje të përbashkët, duhet të jetë sa mirë i shërbejmë çdo qytetari”, ka thënë Balla. /tvklan.al