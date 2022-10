Balla: Në 14 Maj do të garohet në 61 bashki, do të fitojmë edhe Shkodrën

17:33 31/10/2022

Teksa në Kuvend po zhvillohen diskutime rreth raporteve të Komisionit të Posaçëm Parlamentar “Për Reformën Administrativo-Territoriale në Republikën e Shqipërisë”, gjatë fjalës në foltore, kreu i grupit parlamentar të PS-së, Taulant Balla është shprehur i vendosur se PS qëndron me reformën aktuale territoriale me 61 bashki tek të cilat thotë se do të votohet në zgjedhjet e 14 Majit.

Taulant Balla: Është shumë e rëndësishme që të kuptohet se kjo nuk është një çështje: Ju thoni 94, ne themi 61 dhe hajde që të gjejmë një zgjidhje diku tek 80-ta. Në vlerësimin tonë, reforma të tilla kanë kohë për t’u vlerësuar dhe vëzhguar se si kanë ecur dhe kur ndërmorëm reformën në vitin 2014, ekspertët e huaj që erdhën për të ndihmuar, vlerësuan se këto për të cilën duhet vlerësuar një reformë është të paktën 3 mandate. Pra, pasi të kesh kaluar të paktën 3 mandate mund të fillosh të mendosh për një reformë të re territoriale. Është e vërtetë që ne e ngritëm me shumë mirëkuptim këtë Komision të Posaçëm të Reformës Administrative-Territoriale. Ne besojmë që raporti i cili është hartuar nga anëtarët tanë të komisionit, por dhe në raportin tuaj ka çështje që duhen lexuar me vëmendje nga të gjithë ne. Në zgjedhjet e 14 Majit, në Shqipëri do të garohet në 61 njësi të qeverisjes vendore. Në zgjedhjet e Majit të vitit 2025 do të garohet në 12 qarqe dhe ne do të fitojmë prapë.

Kreu i grupit parlamentar të PS-së, Balla u shpreh i bindur se PS do të fitojë në të 61 bashkitë e vendit, ku ka përfshirë edhe Shkodrën.

Taulant Balla: PS qeveris sot në 60 bashki dhe duam që t’i fitojmë përsëri këto bashki ndoshta edhe 61 në 14 Maj. Do të fitojmë edhe Shkodrën./tvklan.al