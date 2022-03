Balla: Ne jemi gati, nëse PD sjell emrat për komisionet e posaçme i miratojmë nesër!

12:12 23/03/2022

Pas mbledhjes së grupit parlamentar, Taulant Balla, është ndalur dhe ka pasur një prononcim për mediat. Kryetari i grupit parlamentar është pyetur për Komisionet e Posaçme të ngritura për Reformën Zgjedhore dhe atë Territoriale. Balla u shpreh se PS është gati për të miratuar emrat nëse nesër Partia Demokratike i ka gati emrat.

Balla tha se ka pasur komunikim me Partinë Demokratike për ngritjen e këtyre komisioneve dhe la të nënkuptohet që puna me selinë blu do të vazhdojë pavarësisht dorëheqjes së Bashës. Sipas Ballës, Enkelejd Aliebaj është në krye të grupit parlamentar të PD dhe sapo të dërgojë emrat për miratim do të vijojë puna për 2 komisionet.

Balla po ashtu refuzoi që të komentojë dorëheqjen e Lulzim Bashës. Kreu i grupit parlamentar socialist tha se fokusi i deputetëve të tij do të jetë Paketa e Rezistencës Sociale. Ai e konsideron atë si një nga paketa më të plota që mund të ketë miratuar një qeveri. Balla tha se deputetët do të dalin në terren për të verifikuar nëse po zbatohen masat e qeverisë.

Taulant Balla: Unë jam gati, i kam miratuar në mbledhjen e grupit tim parlamentar. Nëse PD i ka gati nesër, do i miratojmë nesër. As unë nuk flas dot në emër të tyre dhe as ju nuk flisni dot në emër të tyre. Pati një proces, një ndërprerje për shkak të zhvillimit të zgjedhjeve të 6 Marsit, ku të gjitha grupet parlamentare, pjesërisht kishin dhe angazhimin e tyre aty. Tashmë, kjo është ezauruar. Nëse PD i sjell nesër emrat, do të kalojmë në seancë. Kjo i hap brenda 48 orësh mund të mblidhen në të dyja komisionet përkatëse për të vijuar punën. Për ne është shumë e rëndësishme vijimi i reformës zgjedhore, të mos harrojmë që historikisht për PS edhe pse vij pas një takimi që kam pasur edhe m shqiptarë që jetojnë në Athinë, të cilët me të drejtë vazhdojnë të insistojnë për votën e qytetarëve që jetojnë jashtë territorit dhe që për PS gjithmonë ka qenë kërkesa e vetme, kur është bërë fjalë për reforma zgjedhore edhe pse në ndryshimet e vitit 2020 është hapur drita jeshile dhe i takon autoritetit pra, KQZ-së, që të ecim përpara me garantimin e votës për diasporën. Sepse tashmë flasim për një koncept të ri. Shqiptarët, jo vetëm në Greqi, por kudo në botë janë pjesë integrale e shoqërisë sociale, ekonomike dhe natyrshëm kanë vlerën e pazëvendësueshme që të shprehen me votë për drejtimin që duan të ecë vendi i tyre. Më 2025 në zgjedhjet e përgjithshme do të besoja dhe shpresoja që ne do të kemi mundësinë që shqiptarët që jetojnë jashtë territorit të kenë mundësinë të shprehen me votë, kështu që në këtë kuptim mezi presim që Komisioni i Posaçëm për Reformën Zgjedhore të ecë përpara.

Keni komunikim me PD në lidhje me këto reforma.

Taulant Balla: Sa kohë që objekti i punës së komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore u miratua me konsensus kjo tregon që ka pasur komunikim. Ndërkohë që shpresoj dhe besoj që brenda ditës së nesërme sepse ju thatë jo është dorëhequr zoti Basha. Nuk e di. Di që zoti Alibeaj është aty dhe drejton grupin parlamentar të PD. Kështu që edhe me një fuqi tjetër tani edhe më të madhe, nesër të kemi mundësinë të kemi emrat për të vijuar punën me dy komisionet. Kemi ngritur dy komisionet të posaçme, një për Reformën Zgjedhore dhe një tjetër për të vlerësuar mundësitë dhe për të parë ecurinë e deri më tanishme të Reformës Administrative-Territoriale.

Si e shohin socialistët dorëheqjen e zotit Basha. Jeni gëzuar apo mërzitur?

Taulant Balla: Nuk kam asnjë koment për këtë çështje sepse për ne ajo që ka sot rëndësi më shumë se çështja për të cilën flisni dhe shumë çështje për të cilën harxhohet shumë kohë është paketa e Paketës së Rezistencës sociale dhe implementimi i saj në dobi të çdo qytetari shqiptar./tvklan.al