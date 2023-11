Balla në Londër: Luftë krimit të organizuar!

17:01 29/11/2023

“Nuk tolerojmë asnjë deklaratë denigruese ndaj komunitetit shqiptar në Britani”

Në përmbyllje të takimeve zyrtare në Britaninë e Madhe, Ministri i Brendshëm Taulant Balla gjatë takimit me homologun britanik James Cleverly u diskutua puna e pëbashkët në luftën ndaj krimit të organizuar dhe emigracionit të paligjshëm.

“Do ta ngremë në një nivel tjetër bashkëpunimin në fushën e punëve të brendshme me Britaninë e Madhe, të luftës kundër krimit të organizuar dhe çdo lloj tjetër kriminaliteti, ky është qëlimi që do të vijojmë të ndajmë mes dy policive tona, informacione për luftën kundër krimit. Është shumë e rëndësishme që Shqipëria të konsiderohet si një vend i rëndësishëm partner. Puna e bërë nga pala shqiptare ka dhënë rezultate konkrete e të gjithëpranuara nga gjithë autoritetet britanike. Ne jemi shumë të qartë dhe nuk tolerojmë asnjë deklaratë denigruese ndaj komunitetit shqiptar në Britaninë e Madhe, ndërkohë që do të vazhdojmë të forcojmë bashkëpunimin në luftën kundër përfshirjes së qytetarëve shqiptarë në aktivitete kriminale.”

Dy ministrat Balla dhe Cleverly nënshkruan në Londër, dy dokumente të rëndësishëm për thellimin e këtij bashkëpunimi si Qëndrimin e Përbashkët në Çështjet e Brendshme si dhe Memorandumin mbi asistencën e Britanisë së Madhe në fushën e shkencës ligjore.

Klan News