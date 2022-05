Balla: Në raundin e 4 PS do të propozojë një kandidat për President

10:39 30/05/2022

Pas djegies së raundit të tretë për zgjedhjen e Presidentit, Taulant Balla, kreu i grupit parlamentar të mazhorancës, pati një prononcim për mediat.

Ai u shpreh se Partia Socialiste nuk do ta lerë vendin pa President. Duke qenë se procesi po vjen drejt fundit, ai u shpreh se në raundin e 4 mazhoranca do të propozojë një kandidat.

“Nga ky moment natyrshëm që nuk do ta lemë vendin pa president dhe do të propozojmë, por duke ndjekur përsëri parimet e një procesi ku dëshira jonë është që të dialogojmë me gjithëkënd. Mos harrojmë se në raundin e 4 dhe 5, Kushtetuta ka parashikuar një mekanizëm zhbllokues që ka të bëjë me faktin që askush nuk mund të marrë peng procesin dhe zgjedhjen e presidentit.

Kemi ardhur në momentin e përmbylljes së këtij procesi. Do të vazhdojmë të kërkojmë komunikim, dialog me të gjithë deputetët e grupeve parlamentare të opozitës me qëllim që të sigurojmë një mbështetje sa më të madhe dhe konsensuale të Presidentit.

Në raundin e 4 PS, grupi i saj parlamentar do të propozojnë një kandidat, një kandidate në varësi të një procesi që jemi duke e vijuar që prej datës 28 Mars. Një forcë politike serioze që merr pjesë në procese përveç procesit kushtetues bën një proces përzgjedhës. Përgjatë këtij procesi kemi identifikuar dhe identifikojmë kandidatura potenciale që përmbushin disa prej pritshmërive që qytetarët kanë”, tha Balla.

Balla njoftoi se ditën e nesërme në orën 14:00 do të mblidhet Konferenca e Kryetarëve ku do të vendoset edhe dita kur do të mbahet raundi i katërt për zgjedhjen e Presidentit./tvklan.al