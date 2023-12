Balla: Përgëzime Policisë së Shtetit dhe prokurorëve të SPAK për goditjen e grupit kriminal në Durrës

10:38 22/12/2023

Ministri i Brendshëm Taulant Balla ka reaguar lidhur me goditjen e grupit kriminal në Durrës orëve të para të këtij mëngjesi.

Në reagimin e tij ai thotë se lufta kundër krimit të organizuar vijon bashkë me vetë-pastrimin në radhët e policisë, duke përgëzuar forcat blu dhe prokurorët e SPAK.

“Përgëzime Policisë së Shtetit dhe prokurorëve të SPAK për goditjen e një tjetër grupi kriminal në Durrës. Revanshi i sundimit të ligjit ndaj krimit të organizuar po godet fort sëmundjen e vjetër të lidhjeve të krimit me policinë dhe drejtësinë. Në asnjë cep të territorit të kësaj republike s’mund të ketë më feude apo bajraqe, ku mbi ligjin dhe mbi qytetarët të jenë të fortët, të cilët edhe kur policia i shoqëronte tek dera e komisariatit, ata dilnin po atë ditë nga dritarja me vendime të blera tek tezgat e drejtësisë së vjetër. Hetimet në bashkëpunim me SPAK, prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, SHISH dhe agjenci të tjera ligjzbatuese të vendeve partnere për punonjës të nivelit të parë drejtues apo zbatues, të dyshuar për shpërdorim detyre, korrupsion, vepra penale në fushën e narkotikëve, veprime arbitrare, lidhje/komunikime me krimin si dhe çdo veprim tjetër të paligjshëm vijojnë dhe rezultatet e këtij procesi janë domethënëse: 339 punonjës policie të arrestuar/proceduar deri më tani. Këto operacione dhe këto rezultate janë vetëm fillimi i vendosmërisë tonë për të vijuar me luftën frontale kundër krimit të organizuar dhe vetë-pastrimin e radhëve të Policisë së Shtetit nga ata elementë të cilët e dëmtojnë atë”, thotë Balla.

Sipas gazetarit të Klan News Besar Bajraktaraj një operacion është zhvilluar këtë të Premte në Durrës me urdhër të SPAK, ku janë arrestuar 3 persona. Mes të arrestuarve është dhe Rexhep Arapi, i njohur si “Kep Arapi” apo i forti i Sukthit./tvklan.al